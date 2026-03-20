PULSKA KRTICA /

Je li ovo najbizarniji pogodak u povijesti HNL-a? Golman Varaždina nije mogao vjerovati

Je li ovo najbizarniji pogodak u povijesti HNL-a? Golman Varaždina nije mogao vjerovati
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Dok su igrači Varaždina bili zatečeni, Radošević i Zelenika nisu mogli sakriti sarkastični osmijeh

20.3.2026.
19:53
Sportski.net
HNL zna biti nepredvidiv, a situacija na utakmici Istre i Varaždina to je dokazala u svega nekoliko minuta. Istra je bila na rubu poraza, kada je u sceni koja će se dugo prepričavati Josip Radošević preuzeo loptu.

S nekoliko koraka prema naprijed, odlučio je udariti izvan kaznenog prostora. Iako je lopta naizgled trebala izaći van, sudbina je htjela drugačije: lopta je udarila o travnjak, odbila se od zemljanog dijela terena, prevarila vratara Varaždina Olivera Zeleniku i završila u maloj mrežici.  Nevjerovatan pogodak pogledajte OVDJE.

Ovaj nesvakidašnji pogodak u tren oka promijenio je tijek utakmice. Dok su igrači Varaždina bili zatečeni, Radošević i Zelenika nisu mogli sakriti sarkastični osmijeh, svjesni nevjerojatnosti situacije koju su upravo doživjeli. Ovaj urnebesan pogodak sigurno pripada u rubriku ne bi ste vjerovali, ali se i pridružuje grupi 'krtica' na hrvatskim travnjacima Robinsonu na Maksimiru.

Oliver ZelenikaIstraVaraždinHnlAldo Drosina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
