Je li ovo najbizarniji pogodak u povijesti HNL-a? Golman Varaždina nije mogao vjerovati

HNL zna biti nepredvidiv, a situacija na utakmici Istre i Varaždina to je dokazala u svega nekoliko minuta. Istra je bila na rubu poraza, kada je u sceni koja će se dugo prepričavati Josip Radošević preuzeo loptu.

S nekoliko koraka prema naprijed, odlučio je udariti izvan kaznenog prostora. Iako je lopta naizgled trebala izaći van, sudbina je htjela drugačije: lopta je udarila o travnjak, odbila se od zemljanog dijela terena, prevarila vratara Varaždina Olivera Zeleniku i završila u maloj mrežici. Nevjerovatan pogodak pogledajte OVDJE.

Ovaj nesvakidašnji pogodak u tren oka promijenio je tijek utakmice. Dok su igrači Varaždina bili zatečeni, Radošević i Zelenika nisu mogli sakriti sarkastični osmijeh, svjesni nevjerojatnosti situacije koju su upravo doživjeli. Ovaj urnebesan pogodak sigurno pripada u rubriku ne bi ste vjerovali, ali se i pridružuje grupi 'krtica' na hrvatskim travnjacima Robinsonu na Maksimiru.

