Dinamo pozvao navijače na humanitarnu akciju u Vukovaru: Evo kako se možete uključiti

Dinamo ponovno pokazuje da plava obitelj ne ostavlja nikoga iza sebe. Klub je na svojoj službenoj stranici objavio poziv navijačima i svim ljudima dobre volje da se uključe u humanitarnu akciju koja spaja prirodu i djecu u potrebi. Riječ je o projektu koji kombinira pošumljavanje Vukovara i pomoć najranjivijima, vukovarskim leptirićima.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

Dinamo, kroz svoju zakladu Nema predaje u suradnji s Project O2, pokreće inicijativu pošumljavanja s jasnim ciljem: pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Svaki pojedinac može učiniti konkretan korak za očuvanje okoliša, ali i za djecu koja se svakodnevno bore za kvalitetniji život. Posebna pažnja posvećena je Gradu Vukovaru, gradu s posebnim domovinskim pijetetom.

Kupnjom vaučera u iznosu od 15 eura omogućuje se pošumljavanje 10 četvornih metara šume na području Vukovara. Time ne samo da postajete dio zelene obnove Grada Heroja, već sav prihod od prodaje vaučera ide na humanitarni račun akcije Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića, koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Pošumljavanje provodi hrvatska inovativna tvrtka Project O2, koja koristi dronove za sadnju na teško dostupnim terenima. Na taj način jedna jednostavna odluka – kupnja vaučera – postaje dvostruko vrijedna: doprinosi obnovi prirode i izravno pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Vaučere je moguće kupiti putem platforme Project O2, na službenoj stranici:

Zasadi Šumu u Vukovaru i pomogni Vukovarskim leptirićima – uključi se i ti!

Dinamo poziva sve navijače i ljude dobre volje da kupe svoj vaučer i ostave trajni trag, u prirodi, ali i u životima vukovarske djece. Prvo pošumljavanje planirano je za srijedu, 25. ožujka 2026. u 10:30 sati, lokacija Potkova, Vukovar, a pridružit će se i sami Vukovarski leptirići.

Donacije za humanitarnu akciju mogu se izvršiti i izravno na račun: HR0524020061500162556.

Svi za Vukovar, svi za male heroje! Svako zasađeno stablo simbolizira nadu, a svaki uplaćeni euro približava djecu sretnijem djetinjstvu. Dinamo još jednom dokazuje da plava obitelj stoji uz svoje zajednice i ne ostavlja nikoga iza sebe.

