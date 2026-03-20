Gdje je tu prekršaj? Pogledajte kako je Varaždinu poništen pogodak u Puli

Istra i Varaždin otvorili su 27. kolo SHNL-a na Aldo Drosini. Momčad iz Baroknog grada povela je u 11. minuti pogotkom Alekse Latkovića.

15-ak minuta kasnije činilo se da Varaždin ima 2:0. Canjuga je zabio, ali je označen prekršaj. Nakon intervencije VAR-a, sudac Čulina je pozvan da sam pregleda situaciju. On je nakon pregleda snimke odlučio da je prekršaj uistinu bio i da od pogotka nema ništa.

Vidjeli smo snimku u prijenosu nekoliko puta, ali se stvarno nije činilo da je Canjuga zahvatio Masraouija, a i ako je, to je bilo u želji da se udari lopta i postigne pogodak što se naposljetku i dogodilo.

Sve je trajalo pet minuta, klupa Varaždina je bila u nevjerici.

