VAR(AŽDIN) /

Gdje je tu prekršaj? Pogledajte kako je Varaždinom poništen pogodak u Puli

Gdje je tu prekršaj? Pogledajte kako je Varaždinu poništen pogodak u Puli
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Canjuga je zabio, ali je označen prekršaj

20.3.2026.
19:19
Sportski.net
Istra i Varaždin otvorili su 27. kolo SHNL-a na Aldo Drosini. Momčad iz Baroknog grada povela je u 11. minuti pogotkom Alekse Latkovića

15-ak minuta kasnije činilo se da Varaždin ima 2:0. Canjuga je zabio, ali je označen prekršaj. Nakon intervencije VAR-a, sudac Čulina je pozvan da sam pregleda situaciju. On je nakon pregleda snimke odlučio da je prekršaj uistinu bio i da od pogotka nema ništa.

Vidjeli smo snimku u prijenosu nekoliko puta, ali se stvarno nije činilo da je Canjuga zahvatio Masraouija, a i ako je, to je bilo u želji da se udari lopta i postigne pogodak što se naposljetku i dogodilo.

Sve je trajalo pet minuta, klupa Varaždina je bila u nevjerici, a cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Nk Varaždin Istra 1961 Hnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
