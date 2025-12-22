FREEMAIL
BEZ TROBOJNICE /

FNC-ovoj zvijezdi zabranjena zastava koju inače nosi: 'Ne znam tko se žalio'

FNC-ovoj zvijezdi zabranjena zastava koju inače nosi: 'Ne znam tko se žalio'
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Pred domaćom publikom u glavnoj borbi večeri trenutačno najveća zvijezda Miloš Janičić nokautirao je UFC-ova veterana Alexa Oliveiru

22.12.2025.
12:32
Sportski.net
Denis Kapetanovic/pixsell
Još se zbrajaju dojmovi nakon FNC 26 spektakla kojeg smo pratili u subotu navečer na platformi VOYO. Miloš Janičić zaključio je večer dominantnom pobjedom nad Alexom Oliveirom.

Pred domaćom publikom u glavnoj borbi večeri trenutačno najveća zvijezda Miloš Janičić nokautirao je UFC-ova veterana Alexa Oliveiru koji je uspio srušiti Janičića, ali ga je 'Kobra' okrenuo i krenuo silovito udarati na podu. Sudac je prekinuo meč za veliko slavlje pred domaćom publikom.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr.

Mnogi su primijetili da je Miloš ušao u ring bez zastave s kojom inače ulazi. Riječ je o Crveno-plavo-bijeloj trobojnici s dvoglavim orlom. To je zastava Kraljevine Crne Gore, a ona mu je zabranjena na ovom eventu. Nije riječ niti o kakvoj osobnoj zabrani, već FNC nije dopustio nikakve zastave na eventu u Podgorici. 

FNC-ovoj zvijezdi zabranjena zastava koju inače nosi: 'Ne znam tko se žalio'
Foto: Screenshot/instagram/milos_janicic33

"Jedna stvar oko zastava je da su svima bile zabranjene, portali su izvukli iz konteksta stvari, a zastave su bile zabranjene svima jer je policija kontaktirala FNC. Tko se žalio ne znam, ali sad je to nebitno", napisao je Janičić na svome Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

Miloš JaničićFnc 26
FNC-ovoj zvijezdi zabranjena zastava koju inače nosi: 'Ne znam tko se žalio'