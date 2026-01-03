Sjajan zimski vikend: Dobivamo prvog svjetskog prvaka godine i navijamo za skijašice

Još jedan bogati zimski sportski vikend je pred nama. Fokus će biti na zimskim sportovima, ali tu su lige petice za one koji ne mogu bez nogometa kao i Afrički kup nacija, a čeka nas i finale Svjetskog prvenstva u pikadu.

U subotu navečer ćemo dobiti prvog svjetskog prvaka u 2026. godini. Bit će to pobjednik velikog finala Svjetskog prvenstva u pikadu u kojem se susreću Luke Littler i Gian van Veen. Meč počinje u 21:15, a možete ga gledati na Sportskoj televiziji i platformi Voyo.

Skijanje nosi nastup naših skijašica u Kranjskoj Gori. Zrinka Ljutić će u subotu skijati veleslalom dok će joj se u nedjelju na slalomu pridružiti i Leona Popović. Prijenosi su na HRT 2.

Nedjelja nosi i treću postaju Novogodišnje turneje u skijaškim skokovima. Nakon dvije njemačke postaje, selimo se u Austriju. U nedjelju će najbolji skakači nastupati u Innsbrucku. Domen Prevc u uvjerljivom je vodstvu i veliki je favorit i u preostala dva natjecanja. Domaćini se nadaju da će netko od njihovih pulena prekinuti slovensku dominaciju. Prijenos je u 13:30 na HRT 2.

Ima i nogometa

Neće program oskudijevati niti nogometom. Afrički kup nacija gotov je s grupnom fazom i vikend donosi polovicu utakmica osmine finala. U subotu će u 17 sati igrati Senegal i Sudan, a u 20 Mali i Tunis. Nedjelja u istim terminima nosi oglede Maroka i Tanzanije te Južne Afrike i Kameruna. Prijenosi su na Sport Klubu.

U akciji su i četiri od pet liga petica (sve osim Bundeslige), a kao najzanimljiviju utakmicu treba izdvojiti engleski derbi Chelseaja i Manchester Cityja u nedjelju u 18:30. Prijenos je na Areni sport.

