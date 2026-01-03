Nadja otvoreno o plesu, OnlyFansu i planovima za budućnost: 'Negativne riječi me ne pogađaju'

U svijetu društvenih mreža, gdje se autentičnost često gubi u moru isceniranih sadržaja, švicarska plesačica i kreatorica sadržaja bosanskohercegovačkih korijena, Nadja Marina Džanan, izgradila je jedinstvenu karijeru. Svojim atraktivnim izgledom na račun kojeg često dobiva brojne komplimente te pristupom koji spaja ples i iscjeljenje privukla je veliki broj pratitelja. Osim plesne karijere, Nadja je postala prepoznatljivo ime i na društvenim mrežama, a sada je otvoreno progovorila i o svojoj prisutnosti na platformi OnlyFans. Za nju, to nije samo financijski izvor, već i kanal osobnog izražavanja i umjetničkog stvaranja. Ističe da joj platforma pruža slobodu da bude potpuno autentična, a negativne komentare javnosti doživljava kao sastavni dio života i priznanje da izaziva emocije i polarizira mišljenja. O svemu tome progovorila nam je sada u otvorenom razgovoru za portal Net.hr u kojem se dotaknula svojih profesionalnih početaka, izazovnih trenutaka te planova za budućnost.

Kada ste prvi put osjetili ljubav prema plesu i što Vas je privuklo toj profesiji?

Počela sam s Jazzerciseom, zatim s hip-hopom i Zumbom. Zapravo sam i službeno licencirana Zumba instruktorica i mogu voditi Zumba tečajeve. No, ima toliko Zumba plesača da mi je to s vremenom postalo pomalo monotono. Kasnije sam plesala twerk i heels kod svoje kolegice, a pokrete kukovima, odnosno hip movement, naučila sam sama, kroz vlastitu praksu i istraživanje. S vremenom sam osjetila potrebu da stvorim svoj stil — još izražajniji, samouvjereniji i pun energije.

Kako je nastala ideja za Vašu plesnu školu „Nadja Marina Dance“?

Ideja je došla prirodno. Dugo sam plesala kod kolegice u high heels grupi, ali me to više nije ispunjavalo. Poželjela sam stvarati vlastite koreografije i u tome sam pronašla ogroman užitak – posebno kada, primjerice, stvaram koreografiju na balkansku glazbu.

U Vašoj plesnoj školi nudite različite programe. Koja je Vama osobno najdraža grupa i zašto?

Najviše volim raditi sa ženama koje su isprva vrlo ukočene i ne usuđuju se biti „seksi“, iako bi to voljele. To su mi najdraže polaznice. Predivno je gledati kako žena procvjeta kada počne vjerovati u sebe, kada se počne kretati slobodnije i s više samopouzdanja.

Kakve reakcije dobivate od žena koje prvi put dođu na Vaše sate?

One to obožavaju! Na početku su sve pomalo suzdržane i sramežljive, ali se brzo opuste i postanu vrlo intuitivne. Uživaju u tome i shvate koliko dobro djeluje kada plešu samouvjereno, kada vole sebe i svoje tijelo.

Vaš stil plesa često izaziva podijeljene reakcije javnosti. Kako reagirate na negativne komentare?

Negativnih komentara ima uvijek – ne samo kod mene. Čitam ih i kod Tee Tairović. Ljudi jednostavno vole komentirati, pogotovo kada netko iskače iz okvira. Mene to više ne pogađa, jer znam tko sam i što radim. Kad netko izaziva emocije, to znači da je autentičan — i upravo to želim biti. Nije moj cilj svima se svidjeti, nego biti iskrena prema sebi i ženama koje inspiriram.

Vaši videozapisi na kojima plešete vrlo su popularni i na društvenim mrežama. Mislite li da je influencing održiva profesija na duge staze?

Mnogo toga danas zamjenjuju strojevi i umjetna inteligencija, ali ono što će uvijek imati vrijednost jest upravo ono što ja radim – okupljanje ljudi, zajedništvo, osobni razvoj i međusobna podrška. To su stvari koje se ne mogu digitalizirati. Društvene mreže su, naravno, odličan alat da doprem do više ljudi i u tom smislu imaju veliku ulogu.

U javnosti se često spominje i Vaša prisutnost na platformi OnlyFans. Kako ste donijeli odluku da se pridružite toj platformi?

Mogu se posvetiti onome što me ispunjava i u čemu uživam. Sloboda da mogu biti potpuno ja, u svakom trenutku – to mi je najvažnije. Volim i samu sebe vidjeti u toj umjetničkoj formi – za mene je to poput inscenacije, kao i ples. Ako ljudi u tome pronađu zadovoljstvo, meni je to predivno. Nisam željela više raditi u uredu, jer me taj način rada nikada nije ispunjavao.

Suočavate li se s negativnim komentarima i stigmatizacijom zbog svoje prisutnosti na toj platformi?

Smatram da svatko ima pravo izražavati se na različite načine, pa i preko te platforme. Za mene je to dodatni kanal izražavanja, ali i dobar financijski izvor i sigurnost. Uvijek će postojati ljudi koji komentiraju negativno — posebno kada se radi o osobama poput mene, koje se ističu, polariziraju i na neki način predstavljaju malu revoluciju, zar ne? To je jednostavno tako, i s tim mogu živjeti. To je dio našeg mentaliteta i mene to više ne opterećuje.

Mislite li da se od toga može dobro živjeti i graditi karijera?

Iskreno, ja sam već dosta toga prošla u životu. Ne težim tome da postanem neka velika zvijezda. Na kraju, ono što želim jest obitelj i sigurnost. Sljedeći korak za mene bio bi pronaći pravog muškarca. Ne želim nužno biti u središtu pažnje — to mi nije cilj. Volim slobodu koju sada imam, jer sam vrlo malo vezana uz bilo što. Imam financijsku stabilnost i upravo zato volim OnlyFans — daje mi slobodu da živim onako kako želim.

Gdje se vidite u budućnosti? Kakvi su Vam profesionalni planovi?

Definitivno se vidim s obitelji. Iako moj imidž djeluje slobodno i vatreno, u duši sam vrlo tradicionalna. Želim imati svoju obitelj i nekoliko djece. A što se tiče plesa – želim ženama prenijeti ono što je meni samoj ples donio: samopouzdanje, snagu i ljubav prema sebi.

