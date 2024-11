Ovu pogrešku mnogi čine kad pune mobitel, a ona drastično skraćuje vijek baterije

Pametni telefoni postali su neizostavan dio svakodnevnog života. Koriste se za komunikaciju, zabavu, posao i još mnogo toga, ali mnogi nesvjesno čine greške prilikom punjenja baterije svog uređaja koje mogu značajno skratiti njen životni vijek.

Baterija je jedan od najvažnijih dijelova pametnog telefona. Bez pune baterije, uređaj postaje beskoristan. Pravilnim punjenjem može se produžiti vijek trajanja baterije i izbjeći skupi popravci ili prijevremena zamjena uređaja.

Foto: Shutterstock

Najčešća greška pri punjenju mobilnog uređaja

Jedna od najčešćih grešaka koju ljudi čine je punjenje telefona do 100 posto i ostavljanje na punjaču dulje vrijeme nakon što se potpuno napuni. Iako se čini logičnim napuniti bateriju do kraja, to zapravo može biti štetno za nju.

Prema stručnjacima, litij-ionske baterije koje se koriste u današnjim pametnim telefonima ne trebaju biti potpuno napunjene, posebno ako su izložene toplini. Kada je baterija potpuno puna i ostane priključena na punjač, dolazi do takozvanog "trickle charging" efekta - stalnog punjenja i pražnjenja malih količina energije. To stvara dodatno zagrijavanje i nepotrebno opterećuje bateriju.

Mnogi ljudi imaju naviku ostavljati telefon na punjaču preko noći. Iako to neće odmah oštetiti bateriju, dugoročno može ubrzati njeno starenje. Moderni pametni telefoni imaju ugrađene sustave koji sprječavaju prekomjerno punjenje, ali svejedno dolazi do nepotrebnih ciklusa punjenja i pražnjenja tijekom noći.

Foto: Freepik

Kako pravilno puniti Android i iPhone uređaje?

Stručnjaci preporučuju održavanje razine napunjenosti baterije između 20 i 80 posto. To je optimalan raspon za dugoročno zdravlje baterije. Naravno, u stvarnom životu nije uvijek moguće strogo se pridržavati ovog pravila, ali dobro je imati na umu.

Za optimalno punjenje Android i iPhone uređaja, preporučuje se sljedeće:

Punite telefon kada baterija padne na oko 30-40 posto.

Isključite punjač kada baterija dosegne 80-90 posto.

Izbjegavajte ekstremne temperature tijekom punjenja.

Koristite originalni punjač ili certificirane alternative.

Nemojte koristiti telefon intenzivno dok se puni.

Uključite opcije za optimizaciju baterije u postavkama telefona.

Foto: Shutterstock

Savjeti za produženje životnog vijeka baterije

Brzo punjenje je praktična značajka modernih pametnih telefona, ali mnogi se pitaju je li štetno za bateriju. Iako brzo punjenje generira više topline, što može ubrzati starenje baterije, moderni uređaji imaju sustave za upravljanje toplinom koji minimiziraju taj rizik.

Povremeno korištenje brzog punjenja ne bi trebalo značajno utjecati na životni vijek baterije.

Osim pravilnog punjenja, postoji nekoliko dodatnih savjeta za očuvanje zdravlja baterije:

Izbjegavajte izlaganje telefona ekstremnim temperaturama.

Redovito ažurirajte softver uređaja.

Smanjite svjetlinu zaslona i isključite nepotrebne značajke kada nisu u uporabi.

Koristite štedljivi način rada kada je to moguće.

Izbjegavajte potpuno pražnjenje baterije.

Čak i uz najbolju brigu, baterije s vremenom gube kapacitet. Ako primijetite da vaš telefon treba češće punjenje ili se brzo prazni, možda je vrijeme za zamjenu baterije. Većina proizvođača smatra da je baterija pri kraju životnog vijeka kada joj kapacitet padne ispod 80 posto originalnog, piše Independent.

