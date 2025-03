Električari savjetuju kako zaštititi dom: 'Ovo su znakovi da trebate pripaziti na struju'

Većina ljudi ne razmišlja previše o struji, iako je koriste svaki dan – za osvjetljenje, kuhanje, hlađenje hrane i mnoge druge stvari u domu. Tek kada se pojave problemi, pa kada svjetla počnu treperiti i zujati, utičnice se zadime ili se osjeti miris paljevine u blizini uređaja, postaje jasno da je došlo do strujnog udara.

Čak i ako nikada niste imali problema s naglim promjenama napona, važno je znati što ih može uzrokovati, kako se događaju i kako spriječiti moguće štete na kućanskim uređajima i električnim instalacijama, piše Real Simple.

Značaj strujnog udara

"Strujni udar je nagli porast električnog napona koji nastaje kada dođe do iznenadnog i značajnog povećanja napona električne energije koja teče kroz električne krugove. Strujni udar može spržiti osigurače i prenijeti se na razne utičnice u domu", objašnjava Dan Mock, potpredsjednik u tvrtki Mister Sparky.

Foto: Shutterstock

Clement Feng, potpredsjednik u Briggs and Stratton Energy Solutions dodatno pojašnjava: "U našim domovima se obično koristi električna energija snage 120 volti (za rasvjetu, manje kućanske uređaje i elektroniku) i 240 volti (za veće uređaje poput električnih sušilica rublja, bojlera i pećnica). Distribucijske tvrtke proizvode električnu energiju s ciljem da u domove isporučuju napon od 120 ili 240 volti što stabilnije, a odstupanja od +/- 3 posto do 5 posto smatraju se prihvatljivima. Strujni udar nastaje kada nešto uzrokuje nagli porast napona izvan tog raspona", kaže Feng.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako su strujni udari obično vrlo kratki – traju tek nekoliko milisekundi – mogu ostaviti dugoročne posljedice na vaše uređaje i električne instalacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzroci strujnog udara

Bez obzira na to primjećujete li ih ili ne, strujni udari događaju se stalno, kaže Feng, dodajući da je većina njih zapravo bezopasna. No, ozbiljniji udari mogu se dogoditi kada dođe do iznenadnog prekida električne energije, kratkog spoja, preopterećenja sustava ili lošeg ožičenja, kada grom udari u blizini ili kada se struja naglo vrati nakon nestanka električne energije.

Električar Ben Kolo ističe kako i srednji do veliki kućanski uređaji mogu uzrokovati manje strujne udare prilikom uključivanja i isključivanja.

"Strujni udari su nepredvidivi jer nikada ne možete znati kada će doći do iznenadnog poremećaja u elektroenergetskoj mreži. Treperenje svjetala jedan je od znakova strujnog udara. Također, provjerite resetirane uređaje, primjerice mikrovalnu pećnicu na kojoj treperi sat s oznakom '12:00'. Ako živite u području gdje često dolazi do nestanka struje, posebno ste izloženi riziku", kaže Mock.

Opasnost strujnih udara

Iako većina strujnih udara prođe neprimijećeno i ne uzrokuje štetu, ozbiljniji mogu prouzročiti oštećenja na vašim uređajima, instalacijama pa čak i izazvati požar.

"Strujni udari mogu oštetiti i onemogućiti rad kućanskih uređaja. Ako je uređaj izravno priključen u električni sustav, možda neće preživjeti nagli porast električne energije. Također, strujni udari mogu se pojaviti unutar kuće i oštetiti sve što je uključeno u struju, od računala i televizora do hladnjaka", dodao je Mock.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Feng naglašava kako je većina uređaja i elektroničke opreme dizajnirana tako da mogu podnijeti manja odstupanja u naponu. No, česti udari mogu ih dugoročno oslabiti i smanjiti im vijek trajanja. U najtežim slučajevima, višak električne energije može izazvati požar u domu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načini zaštite doma od strujnih udara

Budući da strujni udari mogu nastati iz različitih razloga – i unutar i izvan vašeg doma – nemoguće ih je u potpunosti spriječiti. No, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili rizik i zaštitili svoje uređaje i instalacije.

Koristite zaštitu od strujnih udara

Stručnjaci se slažu da je najbolji način zaštite korištenje uređaja za zaštitu od strujnih udara, uključujući pojedinačne zaštitne utičnice i sustave zaštite cijelog doma.

"Zaštitne utičnice automatski preusmjeravaju višak električne energije na uzemljenje i pomažu u zaštiti uređaja. Računala, medijski uređaji, fiksni telefoni, kabelske linije i motorizirani kućanski uređaji, svi mogu imati koristi od zaštitnih utičnica", napomenuo je Mock.

Zaštitni sustavi za cijeli dom instaliraju se u razvodnoj ploči s osiguračima. "Taj uređaj preusmjerava višak električne energije i sprječava njezin ulazak u glavni sustav", istaknuo je.

Kolo naglašava da pojedinačne zaštitne utičnice, kakve većina ljudi koristi, nisu dovoljno učinkovite bez sustava zaštite cijelog doma, stoga je najbolje koristiti oba rješenja zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Provjerite instalacije

Ako živite u starijem objektu koji nije dugo obnavljan, bilo bi dobro provjeriti sigurnost električnih instalacija. Kolo preporučuje angažiranje stručnjaka koji će provjeriti jesu li ožičenje i uzemljenje ispravni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zaštita od strujnih udara pravilno funkcionira samo ako je uzemljenje ispravno postavljeno", upozorio je.

Smanjite broj uključenih uređaja

"Korištenje previše uređaja istovremeno može povećati rizik od strujnog udara. Kada snažni uređaji poput klima uređaja i hladnjaka rade punim kapacitetom, troše veliku količinu energije. To može poremetiti stabilan protok napona kroz vaš sustav", kaže Mock.

Isključite uređaje tijekom nestanka struje

Iako možda nije uvijek praktično, stručnjaci preporučuju isključivanje većih uređaja tijekom nevremena, osobito ako ima grmljavine. Često dolazi do strujnog udara kada se električna energija ponovno uključi.

Investirajte u gromobran

"Ako živite na području s čestim olujama, gromobran može biti dobro rješenje za smanjenje štete od izravnog udara groma", dodao je Mock.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Glasnogovornica HOPS-a o rekordnoj potrošnji struje: 'Ne možemo govoriti o apsolutnoj sigurnosti'