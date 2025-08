Voditeljica Edina Pršić Babić o beauty rutini, a rekla nam je i bez čega ne započinje dan

Edina Pršić Babić (31) jedna je od onih žena koje uspješno spajaju više karijera u jednu – s lakoćom prelazi iz radijskog etera u televizijski studio, s event pozornice u znanstvenu dvoranu, i to uvijek s osmijehom.

Publika je poznaje s radijskih valova, a mnogima je poznata i po inspirativnoj emisiji Žena zmaj, kojom slavi snažne, autentične žene. Osim toga, okušala se i pred kamerama: glumila je u serijama i reklamama.

Foto: Instagram

Privatno, Edina njeguje zdrav način života, strastvena je kuharica, vegetarijanka i zaljubljenica u self-care rutine koje s pratiteljima rado dijeli na društvenim mrežama. U ovom intervjuu govori iskreno i jednostavno o svojoj svakodnevnoj beauty rutini, unutarnjoj ljepoti, odnosu prema društvenim standardima i ritualima koji joj pomažu da ostane svoja – iznutra i izvana.

Kako izgleda vaša jutarnja beauty rutina? Imate li neki ritual bez kojeg ne započinjete dan?

Svako moje jutro izgleda slično – umivanje, čišćenje kože, hidratantni serum, hranjiva krema i, naravno, SPF. Iskreno, ponekad zaboravim na taj zadnji korak, ali stalno se podsjećam koliko je važno svakodnevno štititi kožu, bez obzira na vremenske uvjete. Rutina koju nikad ne preskačem je doručak – navika koju mi je još u osnovnoj školi usadila moja mama.

Foto: Instagram

Koji su proizvodi u vašoj torbi uvijek "must-have" – bez čega ne izlazite iz kuće?

Krema za ruke mi je apsolutni favorit – čak bih rekla da sam malo opsjednuta... Trenutno koristim NIVEA Hand Cream Repair – nije masna, a opet dovoljno njeguje. Ako me nema cijeli dan kod kuće, sa sobom ponesem i malu kozmetičku torbicu za brzo osvježenje: puder u kamenu, malo rumenila, olovku za usne, ruž i sjajilo.

Na Instagramu često govorite o brizi o sebi. Što za vas znači "self-care"?

To su svi oni trenuci zbog kojih se osjećaš bolje u vlastitoj koži. Self-care za mene znači i reći "ne" stvarima koje mi ne odgovaraju. Odabrati kauč, knjigu ili seriju umjesto društva koje me ne veseli. Nakon napornog dana ipak naći 15 minuta za istezanje ili omiljenu skincare rutinu. To ne mora biti ništa veliko niti svima znači isto. To su trenuci kada učimo biti nježni prema sebi, prepoznati vlastite potrebe i dati si ono što nam zaista koristi.

Foto: Instagram

Kako se vaš odnos prema ljepoti mijenjao kroz godine – od ranih dvadesetih do danas?

Danas, u tridesetima, puno mi je važnije kako se osjećam nego kako izgledam. Sve što nosim – bilo odjeću ili make-up – mora služiti meni, a ne obrnuto. Želim se osjećati dobro, ugodno, slobodno i autentično, bez potrebe da pratim trendove ili tuđa očekivanja. Kad si mlađi, češće tražiš potvrdu izvana, ali drago mi je da sam uvijek imala neki svoj unutarnji kompas.

Imate li neki beauty savjet koji ste naučili na sceni, a koji rado primjenjujete u svakodnevici?

Uvijek mi je bio najdraži onaj najjednostavniji savjet – manje je više.

Koji vam je najneobičniji savjet o ljepoti ili njezi kože koji ste ikada čuli, a zapravo vam je upalio?

Sjetila sam se poznanice koja ima savršenu kožu, bez nepravilnosti, i rekla mi je da ne čisti lice svaki dan. Tvrdi da kožu treba pustiti da "diše". U tom trenutku to mi je zvučalo potpuno suprotno svemu što znamo, i iako to još nisam isprobala, natjeralo me na razmišljanje. Možda su geni, a možda stvarno ima nešto u toj jednostavnosti.

Foto: Instagram

Što mislite o društvenim standardima ljepote i koliko na njih obraćate pažnju?

Sve manje. Danas, u vremenu društvenih mreža, gdje su filteri i lažno savršenstvo postali nova normalna stvarnost, trudim se ne uspoređivati i ne prilagođavati tuđim standardima.

Kako tijekom ljeta njegujete kožu i kosu, s obzirom na sve izazove koje donose sunce, sol i more? Imate li neki omiljeni proizvod ili trik koji koristite?

Ljeti je za mene ključna riječ – hidratacija. Imam suhu kožu i pazim da koristim izuzetno hranjive proizvode koji poboljšavaju elastičnost, potiču vlagu i regeneraciju. Na plažu uvijek nosim regenerator u spreju, bez ispiranja – to mi je spas za kosu nakon mora i sunca. I, naravno, pijem puno vode – jer sve počinje iznutra.

Foto: Instagram

Unutarnja ljepota često je tema vaših javnih istupa. Kako njegujete taj aspekt sebe?

To je za mene suština svega. Nema proizvoda koji može zamijeniti ono što dolazi iznutra. Trudim se birati misli, okružiti se inspirativnim i pozitivnim ljudima, čitati knjige i gledati sadržaje koji me na neki način obogaćuju. Unutarnja ljepota gradi se svakodnevno – kroz male izbore i navike, kroz ono što radimo kad nas nitko ne gleda. Ona se očituje u ponašanju prema sebi i prema drugima.

Foto: Instagram

