Covid je bio tek uvertira? Stručnjaci upozoravaju: 'To bi moglo bi izazvati globalnu katastrofu'

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije su zabrinuti da bi se svijet mogao suočiti s novom, daleko smrtonosnijom pandemijom od Covida-19, koja je odnijela oko 1,2 milijuna života. Smatraju da je pandemija Covida-19 bila je samo upozorenje za ono što bi moglo uslijediti, javlja Mirror.

Nepoznati patogen, takozvana "bolest X", zabrinjava stručnjake jer bi mogao izazvati globalnu katastrofu. Iako je najgora faza pandemije Covida-19 iza nas, virus i dalje cirkulira, a pojavile su se i nove varijante, poput one koja je nedavno poharala Ujedinjeno Kraljevstvo.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji niz drugih patogena koji bi mogli izazvati još veću štetu. "Ebola, Marburg, gripa, svi koronavirusi, ali vjerojatno najvažnija je bolest X – termin koji smo skovali 2018. za nepoznati patogen s potencijalom za ozbiljnu globalnu pandemiju", kazala je Margaret Harris iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Kako bi razumio odakle bi ova smrtonosna pandemija mogla doći i koji će se koraci poduzeti da se ona spriječi, doktor Chris Van Tulleken je snimio dokumentarac za BBC naziva Bolest X: Lov na sljedeću pandemiju. Prisustvovao je sastancima Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, gdje stručnjaci svakodnevno prate izbijanja bolesti diljem svijeta.

Zastrašujuće stope smrtnosti

Neki od ovih patogena imaju zastrašujuće stope smrtnosti. Primjerice, pandemija ptičje gripe u Vijetnamu zabilježila je 129 slučajeva, od kojih je 65 bilo smrtonosno – stopa smrtnosti od 50 posto. Žuta groznica Južnoj Americi (Bolivija, Brazil, Kolumbija, Ekvador i Peru) uzrokovala je 56 smrtnih slučajeva od 144 potvrđena slučaja.

Henipavirus, jedan je od najgorih patogena, s potencijalnom stopom smrtnosti od 40 do 70 posto. Virus se 1990-ih proširio sa svinja na ljude u Maleziji, uništivši cijelo selo. Elementi virusa pronađeni su u australskim šišmišima, što ukazuje na mogućnost prijenosa zrakom.

Ptičja gripa H5N1, koja se proširila na stoku u Teksasu, zarazivši poljoprivredne radnike i veterinare, još je jedna od prijetnja. Iako nije zabilježena značajna šteta zbog kontaminiranog mlijeka, stručnjaci upozoravaju da je H5N1 "bliže pandemijskom potencijalu nego ikad prije".

Najgori scenarij uključuje mutaciju virusa u nešto smrtonosno i vrlo zarazno, ističe Van Tulleken. Naglašava da moderna poljoprivreda povećava rizik od zoonoza – bolesti koje se prenose sa životinja na ljude.

Brzi globalni zračni promet olakšava širenje patogena prije nego što stručnjaci stignu reagirati. Osim virusa, Svjetska zdravstvena organizacija prati i bakterijske i gljivične infekcije koje bi mogle postati sljedeća prijetnja.

