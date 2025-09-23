Uzgajivač: 'Revizije se trebaju bojati oni koji rade nepravilnosti, a svi se boje virusa'

Nastavlja se borba s afričkom svinjskom kugom na istoku zemlje. Novih slučajeva zaraze nema, a u akciju bi trebali i lovci kako bi se spriječilo širenje bolesti među divljim svinjama. Najavljene su i nove stroge mjere, a u krizni stožer se uključio i inspektorat.

Bojan Uranjek javio se iz Đakova gdje je pojasnio strahuju li uzgajivači svinja od dodatnih kontrola.

Smatra da se uzgajivači svinja najviše boje virusa. Kad je ušao tako snažno u jaku farmu s takvim mjerama zaštite, onda ih je strah za svoje farme, za svoje poslove, koje im život znače.

Boje li se najavljene revizije, otkrio je Goran Jančo, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije koji i sam ima farmu s 2600 svinja.

'Boje se virusa'

"Uzgajivači se prvenstveno boje virusa. Svi pravi uzgajivači koji vode računa o svojim uzgojima, nema nikakvih problema, ionako smo stalno pod prismotrom i pod kontrolama, na to smo naviknuli i tako to treba biti. Trebaju se bojati oni koji rade nepravilnosti. Ali htio bih razdijeliti neke nepravilnosti u dvije kategorije: one velike koje su namjerne, manipulativne, ali moguće je da se dogode i neke nepravilnosti kod staračkih domaćinstava koje nisu u stanju, u mogućnosti da vode sav taj teret administracije i papirologije. Tko bude radio reviziju i dolazio u nadzore trebao bi pokazati malo socijalne osjetljivosti i razlučiti što je manipulativna nepravilnost, a što je ona čisto iz neznanja", pojasnio je.

Na pitanje je li i sam zabrinut zbog virusa, iako na svojoj farmi provodi mjere dugi niz godina, kaže:

"Naravno, nama je dolazila i komisija iz EU, dolazili su ovlašteni veterinari, inspektori, gledali su svu papirologiju, radio se monitoring. Bojimo se virusa. Pogotovo ta spoznaja da je virus ušao na tako jednu supermodernu farmu s visokim stupnjem biosigurnosti. Voljeli bi vidjeti kako je virus ušao na tu farmu tako da mi i svinjogojci svi koji imaju takav stupanj biosigurnosti porade još dodatno na sebi", pojasnio je.