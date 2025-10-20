Sabotaža u Formuli 1? Red Bull kažnjen zbog bizanrnog poteza protiv Landa Norrisa

Napetost u svijetu Formule 1 ponovno je na vrhuncu! FIA je kaznila Red Bull s 50.000 eura nakon incidenta koji se dogodio još prije starta utrke, a sve zbog neuobičajenog poteza člana tima.

Prema izvješću, jedan je Red Bullov zaposlenik napustio stazu tijekom formacijskog kruga, a zatim se unatoč zabrani vratio i uklonio traku koju je McLaren postavio kao pomoć Landu Norrisu za precizno pozicioniranje bolida.

Iako je taj potez izazvao optužbe za sabotažu, FIA je potvrdila da kazna nije vezana uz McLaren, nego isključivo zbog kršenja sigurnosnog protokola. Pola kazne bit će suspendirano ako Red Bull do kraja sezone ne ponovi sličan prekršaj.

Incident je dodatno raspirio rivalstvo između Red Bulla i McLarena. U borbi za svaku stotinku sekunde, čini se da granica između snalažljivosti i nepoštene igre postaje sve tanja.

Šef Red Bulla Laurent Mekies tvrdi da se radilo o nesporazumu: “Naš čovjek je postupao po uputama redara. Pogledali smo snimke, ali vjerujemo da nismo prekršili pravila.”

I dok Verstappen slavi još jednu pobjedu, a Red Bull dominira, ovaj incident pokazuje da se u Formuli 1 pravi okršaji često vode i kad motori utihnu.

