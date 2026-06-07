FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SMRTONOSNA PUCNJAVA' /

Hamas pohvalio napad, ali ne preuzima odgovornost: Napadač ubio jednu osobu, ranio još petero

Hamas pohvalio napad, ali ne preuzima odgovornost: Napadač ubio jednu osobu, ranio još petero
×
Foto: Profimedia

Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač 'neutraliziran' te ga nisu odmah identificirali

7.6.2026.
13:29
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Jedna osoba je ubijena, a pet je ranjeno u nedjelju ⁠u mogućem terorističkom napadu u središnjem Izraelu ⁠blizu okupirane Zapadne obale, objavile su izraelske hitne službe.

Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač "neutraliziran", bez detalja. Policija nije odmah identificirala napadača.

"Velike policijske snage još uvijek su na mjestu događaja i nastavlja se istraga", dodali su.

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrijelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama. 

Pucnjava se dogodila u tri odvojena područja u središnjem Izraelu u blizini grada Qalqilya na Zapadnoj obali. Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

Premijer Benjamin ‌Netanyahu rekao je da je proveo sigurnosnu procjenu i da prati "smrtonosnu pucnjavu".

IzraelPucnjavaNapadZapadna ObalaGazaHamas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike