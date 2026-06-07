Hamas pohvalio napad, ali ne preuzima odgovornost: Napadač ubio jednu osobu, ranio još petero

Jedna osoba je ubijena, a pet je ranjeno u nedjelju ⁠u mogućem terorističkom napadu u središnjem Izraelu ⁠blizu okupirane Zapadne obale, objavile su izraelske hitne službe.

Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač "neutraliziran", bez detalja. Policija nije odmah identificirala napadača.

"Velike policijske snage još uvijek su na mjestu događaja i nastavlja se istraga", dodali su.

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrijelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama.

Pucnjava se dogodila u tri odvojena područja u središnjem Izraelu u blizini grada Qalqilya na Zapadnoj obali. Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

Premijer Benjamin ‌Netanyahu rekao je da je proveo sigurnosnu procjenu i da prati "smrtonosnu pucnjavu".