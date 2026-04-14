Lidija Bačić snimila kako pleše: U studiju vrtila bokovima i impresionirala pratitelje

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i kao Lille, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Svojim posljednjim videozapisom na Instagramu, objavljenim sredinom travnja, izazvala je lavinu reakcija, i to bez ijedne napisane riječi u opisu. Pjevačica je pustila da glazba i njezin energični ples govore sami za sebe, ostavljajući obožavatelje da nagađaju o čemu se točno radi.

U kratkom videozapisu Lidija pleše odjevena u traperice niskog struka, kratki zeleni top i upečatljivu jaknu, pri čemu do izražaja dolazi njezina vitka linija. Pjevačica se samouvjereno kreće u ritmu dinamične melodije koja bi mogla biti njezina nova pjesma. Njezini pokreti, od njihanja bokovima do okretanja leđa kameri, odišu energijom i karizmom.

Promocija novog zvuka?

S obzirom na to da je Lidija u veljači 2026. godine objavila singl "Vučji osmijeh" kao najavu dvostrukog albuma "Savršeni kaos", vrlo je vjerojatno da je i ovaj video dio pomno osmišljene promocije. Pjesma "Vučji osmijeh" posvećena je ženskom prijateljstvu, a pjevačica je očito odlučila nastaviti s predstavljanjem novih pjesama koje će obilježiti njezinu glazbenu godinu.

Aktivna godina za pjevačicu

Ova objava dolazi nakon iznimno aktivnog razdoblja za splitsku pjevačicu. U veljači je održala zapažen nastup na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku, gdje je pjevala nakon legendarnog Parnog Valjka. Uz to, imala je i nastup u Zagrebu, potvrđujući svoj status poželjne domaće pjevačice.

Obožavatelji, kako se i očekivalo, nisu ostali ravnodušni. Komentari ispod objave ispunjeni su emotikonima srca i vatre, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta. Uz domaće poruke podrške, nižu se i one na stranim jezicima, što dokazuje da Lidijina glazba i pojava prelaze granice Hrvatske. Iako je ostala tajnovita ne otkrivši pozadinu videa, Lidija Bačić je još jednom uspjela zaintrigirati javnost i podsjetiti zašto je na vrhu domaće estrade.

