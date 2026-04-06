Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio zašto još uvijek nema curu

Miloš Mićović, prošlogodišnji kandidat showa "Gospodin Savršeni", u posljednje vrijeme sa svojim pratiteljima sve češće dijeli objave duhovitog sadržaja, a ovaj se put osvrnuo na svoje ljubavno stanje.

Potvrdivši da je još uvijek u potrazi za savršenom djevojkom koja bi ga osvojila, podijelio je simpatičan video.

U kratkom videu koji je objavio na svom profilu, Mićović je na zabavan način prikazao dileme samačkog života.

Video počinje kadrom u kojem on, bez majice, stoji u kupaonici, a preko ekrana stoji natpis: "Single sam jer Bog ima bolji plan za mene". Riječ je o frazi koja se često, bilo iskreno ili sarkastično, koristi na društvenim mrežama kao opravdanje za samački život. Međutim, video ubrzo dobiva neočekivan i komičan obrat.

U sljedećem kadru pojavljuje se lik Isusa sa sunčanim naočalama, poznat kao internetski meme "Cool Jesus", koji na tvrdnju odgovara protupitanjem i komentarom kako čak ni on nema plan za njegov ljubavni status.

Čini se da je Miloš Mićović, i više od godinu dana nakon što je tražio ljubav na malim ekranima, zadržao smisao za humor. Svojom posljednjom objavom ne samo da je nasmijao pratitelje, već je i pokazao da životu pristupa na opušten način.

36-godišnji srpski maneken i model i dalje uspješno gradi svoju karijeru, posebice kada mu je show "Gospodin Savršeni" donio regionalnu prepoznatljivost.

POGLEDAJTE VIDEO: Najhrabriji se za Uskrs okupali u hladnom moru: 'Reći ćemo da je sportski svježe'