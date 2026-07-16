FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAMETNOM DOSTA /

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
×
Foto: Profimedia

Povodom dolaska serije 'IQ 160', 24. srpnja, na platformu Voyo, otkrivamo koje su holivudske zvijezde jednako poznate po svom umu kao i po uspješnim karijerama

16.7.2026.
11:38
Antonela Ištvan
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nova Voyo Original serija 'IQ 160', inspirirana iznimnom inteligencijom svoje glavne junakinje, na VOYO stiže već 24. srpnja. Tim povodom donosimo priču o zvijezdama koje dokazuju da uspjeh u Hollywoodu nije rezerviran samo za talent i karizmu – već i za iznimnu inteligenciju. Kada je u pitanju Hollywood, vjerovali ili ne, iza blještavila crvenog tepiha i zavodljivih osmijeha kriju se umovi koji bi mogli parirati najvećim znanstvenicima i misliocima našeg doba. 

Sylvester Stallone - 160

Sylvester Stallone, poznat po svojim ulogama u akcijskim filmovima poput "Rocky" i "Rambo", nevjerojatno je inteligentan s IQ-om od 160. Ovaj rezultat stavlja ga u rang s Albertom Einsteinom, što je fascinantna činjenica s obzirom na njegovu javnu personu snažnog akcijskog junaka.

Stallone je pohađao Sveučilište u Miamiju, gdje je stekao diplomu iz dramske umjetnosti. Njegova inteligencija se očituje ne samo u glumi, već i u pisanju scenarija i režiranju. Napisao je scenarij za "Rocky" u samo tri dana, što je dovelo do stvaranja jedne od najuspješnijih filmskih franšiza u povijesti filma.

Njegova sposobnost da stvori kompleksne likove i dirljive priče, unatoč stereotipima vezanim uz akcijske filmove, svjedoči o njegovoj iznimnoj inteligenciji i kreativnosti.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Ron Wolfson, 2002 All Rights Reserved/Everett/Profimedia

Rowan Atkinson - 178

Rowan Atkinson, najpoznatiji po ulozi Mr. Beana, ima nevjerojatan IQ od 178. Ovim rezultatom nadmašio je čak i procijenjene IQ bodove Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga.

Atkinson je diplomirao elektrotehniku na Sveučilištu Newcastle, a zatim je stekao magisterij iz elektrotehnike na prestižnom Queen's Collegeu u Oxfordu.

Zanimljivo je da je upravo Atkinson stvorio lik Mr. Beana, koji je potpuna suprotnost njegovoj stvarnoj inteligenciji. Ova sposobnost da se "spusti" na razinu svog lika i stvori univerzalno smiješne situacije dokaz je njegove genijalnosti.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Profimedia

Lady Gaga - 166

Glazbena ikona i glumica, Lady Gaga, ima impresivan IQ od 166. Ova višestruko nagrađivana umjetnica pokazuje da se iza ekstravagantnih kostima i provokativnih nastupa krije izvanredan um.

Gaga je pohađala prestižnu školu Convent of the Sacred Heart u New Yorku, gdje je bila poznata kao marljiva i talentirana učenica. Kasnije je studirala na Tisch School of the Arts pri Sveučilištu New York, gdje je produbila svoje znanje o glazbi i umjetnosti.

Gaga često inkorporira složene koncepte i reference iz umjetnosti, povijesti i pop kulture u svoje radove, u čemu se očituje njezina inteligencija i obrazovanje.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Image Press Agency/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Cindy Crawford - 154

Možda i najveći supermodel 90-ih, Cindy Crawford, ima IQ od 154, što je daleko iznad prosjeka. Prije nego što je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, Crawford je bila izvrstan učenik s velikim akademskim potencijalom.

Bila je najbolja učenica u svojoj srednjoj školi i dobila je stipendiju za studij kemijskog inženjerstva na prestižnom Sveučilištu Northwestern. Iako je na kraju odabrala karijeru u modnoj industriji, njezina inteligencija joj je pomogla u snalaženju u industriji te izgradnji uspješnog brenda.

Crawford je kasnije iskoristila svoju inteligenciju za pokretanje raznih poslovnih pothvata, uključujući liniju proizvoda za njegu kože i namještaja.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Profimedia

Lisa Kudrow - 154

Lisa Kudrow, najpoznatija po ulozi Phoebe u hit seriji "Prijatelji", ima IQ od 154. Ova informacija još je šokantnija kada ju usporedimo s njezinim likom Phoebe iz serije "Prijatelji", koja je često prikazana kao pomalo naivna i ekscentrična.

Prije nego što je postala glumica, Kudrow je diplomirala biologiju na Vassar Collegeu. Radila je s ocem, liječnikom, na istraživanju glavobolja prije nego što se okrenula glumi. Čak je i koautorica znanstvenog rada o vjerojatnosti pojave cluster glavobolja kod ljevaka.

Nakon uloge u "Prijateljima", ostvarila je još nekoliko filmskih i TV uloga, ali se primarno posvetila producentskoj karijeri.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Profimedia

Snoop Dogg - 147

Legendarni reper Snoop Dogg, ima iznenađujuće visok IQ od 147. Iako je poznat po svom opuštenom stavu i kontroverznim tekstovima, Snoop posjeduje iznimnu inteligenciju koja je mu je zasigurno pomogla da svoj brend proširi i izvan sfere glazbe.

Snoop je uspješno ušao u svijet kulinarske televizije, vina i kanabisa te već desetljećima ostaje relevantan unatoč čestim promjenama u industriji zabave.

Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina
Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

Nova VOYO Original serija 'IQ 160', inspirirana iznimnom inteligencijom svoje glavne junakinje, na VOYO stiže već 24. srpnja.

EinsteinIqNajpametnijiZvijezdeIq 160
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike