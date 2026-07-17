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Biste li prepoznali osobu s fotografije? Danas je jedna od najtraženijih domaćih glumica

Biste li prepoznali osobu s fotografije? Danas je jedna od najtraženijih domaćih glumica
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Foto: Privatni album

Dajana nam je ustupila fotografiju iz djetinjstva na kojoj bi je danas rijetki prepoznali

17.7.2026.
11:07
Hot.hr
Privatni album
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Uoči premijere prve Voyo Original serije ''IQ 160'', u kojoj tumači jednu od glavnih uloga, hrvatska glumica Dajana Čuljak sve je češće u središtu pozornosti. Jedna od najzapaženijih domaćih glumica u novoj seriji utjelovila je Marinu, samohranu majku čiji će život donijeti niz emotivnih i napetih obrata.

Biste li prepoznali osobu s fotografije? Danas je jedna od najtraženijih domaćih glumica
Foto: RTL

No, prije nego što je osvojila televizijske ekrane, bila je tek bezbrižna djevojčica. Dajana nam je ustupila fotografiju iz djetinjstva na kojoj bi je danas rijetki prepoznali. Šarmantan blagi osmijeh i razigran pogled ostali su isti, no djevojčica s fotografije danas je izrasla u jednu od najtraženijih hrvatskih glumica.

Biste li prepoznali osobu s fotografije? Danas je jedna od najtraženijih domaćih glumica
Foto: Privatni album

Inače, Dajanu smo mogli gledati na RTL-u u hrvatskoj telenoveli Sjene prošlosti u ulozi Paule Lončar, a sad istu seriju možemo pogledati na platformi Voyo. Ostali značajniji projekti uključuju filmove ZG80 i Escort, serije Nemoj nikome reći i Novine te kazališnu ulogu u obiteljskoj drami Živjet ćemo bolje za što je i nagrađena na 40. Danima satire Fadila Hadžića i mnoge druge.

Biste li prepoznali osobu s fotografije? Danas je jedna od najtraženijih domaćih glumica
Foto: Voyo

Podsjećamo, Dajanu Čuljak gledat ćemo u kriminalističkoj seriji IQ 160 u ulozi čistačice Marine, samohrane majke troje djece s genijalnim umom, za koju kroz smijeh kaže "Ona je jedna neozbiljna gospođa koja se glavnom inspektoru petlja u posao i on me mora trpjeti".

Nova VOYO Original serija 'IQ 160', inspirirana iznimnom inteligencijom svoje glavne junakinje, na VOYO stiže već 24. srpnja.

Iq 160Dajana ČuljakDjetinjstvo
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