Policija ostala u čudu: Starac (78) skrivao automatske puške, pištolje i streljivo, evo kako su ga otkrili

Automatske puške, razni pištolji i tisuće komada streljiva - sve to i još štošta našli su policajci pretragom kuća 78-godišnjeg muškarca u Samoboru i na otoku Viru, koji je priveden zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Istragu su pokrenuli nakon dojave građana putem policijske aplikacije, koja se pokazala kao ključni trag za pronalazak veće količine oružja.

Istragom je utvrđeno da je privedeni "neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao na dvije lokacije, u kući na području Samobora kao i u kući na području otoka Vira", objavila je zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

U kući u Samoboru u kojoj stanuje privedeni muškarac, policija je pronašla i oduzela:

9 automatskih puški različite marke i kalibra

2 puške neutvrđenog proizvođača i kalibra

1 automatski pištolj marke Škorpion s pripadajućim spremnikom

2 pištolja različitih marki s pripadajućim spremnikom

1 signalni pištolj nepoznatog proizvođača i kalibra

3 komada zapaljivog pancirnog streljiva

21 komad osvjetljavajućeg streljiva

8 komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač

1 sporogoreći štapin

2 spremnika za streljivo za automatski pištolj

21 spremnik za streljivo za automatske puške

2 nastavka za izbacivanje tromblonskih mina

1 zatvarač za repetirajuću pušku

3401 komad različitog streljiva.

Pretražili su i kuću na Viru koju koristi privedeni muškarac, gdje su našli i oduzeli 101 komad različitog streljiva.

Foto: PU zagrebačka

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena državnom odvjetništvu.