Stošić poslao opaku poruku svom protivniku: 'Pričat ću na engleskom da me razumije'

SPREMA SE RAT U KAVEZU /

Darko Stošić će se na FNC 31 boriti protiv Grega Hardyja koji je na vaganju bio pretežak čak 11.9 kilograma. Nakon ceremonijalnog vaganja Hardy se obratio publici i rekao da jako cijeni svogm protivnika i da publika može očekivati rat u kavezu, a nakon njega mikrofon je dobio Stošić koji je poslao sljedeću poruku:

"Pričat ću na engleskom da me razumije, Ako želi rat, dobit će rat."

FNC 31 gledajte u subotu 30. svibnja na Voyo