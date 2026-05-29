FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMA SE RAT U KAVEZU /

Stošić poslao opaku poruku svom protivniku: 'Pričat ću na engleskom da me razumije'

Darko Stošić će se na FNC 31 boriti protiv Grega Hardyja koji je na vaganju bio pretežak čak 11.9 kilograma. Nakon ceremonijalnog vaganja Hardy se obratio publici i rekao da jako cijeni  svogm protivnika i da publika može očekivati rat u kavezu, a nakon njega mikrofon je dobio Stošić koji je poslao sljedeću poruku:

"Pričat ću na engleskom da me razumije, Ako želi rat, dobit će rat."

FNC 31 gledajte u subotu 30. svibnja na Voyo

VOYO logo
29.5.2026.
18:13
M.G.
Fnc 31Darko Stošić
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa