Opasna bolest vreba u prirodi: Liječnica dala savjete kako se najbolje zaštititi

S toplim vremenom opet smo puno na otvorenom, u prirodi, gdje su mogući susreti s krpeljima. Budući da oni mogu prenijeti ozbiljne bolesti, provjerili smo kako se najbolje zaštititi. RTL-ova Mia Franceković razgovarala je s voditeljicom Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti Mirjanom Lanom Kosanović Ličina.

Kako se najbolje zaštititi od krpelja?

Najbolje se zaštititi prije odlaska u prirodu, i to nošenjem adekvatne odjeće koja pokriva veći dio tijela te nanošenjem repelenta – sredstva za odbijanje kukaca – na otkrivene dijelove kože. Kada govorimo o pravilnom odabiru odjeće, to bi trebala biti odjeća svjetlijih boja s dugim rukavima i nogavicama, uz obveznu zatvorenu obuću. Svijetle boje preporučuju se kako bismo lakše uočili krpelja dok hoda po nama i traži najpogodnije mjesto za ubod.

Kako najpravilnije izvaditi krpelja s kože?

Važno je znati da krpelj jedno vrijeme hoda po tijelu prije nego što se zarije. Zato se nakon povratka iz prirode moramo dobro pregledati, a posebnu pozornost treba obratiti na mjesta koja nas svrbe ili peku.

Ako uočimo krpelja, potrebno ga je odmah izvaditi pincetom, bez ikakva zakretanja ili rotiranja. Pincetu treba prisloniti što bliže koži, obuhvatiti krpelja i izvući ga ravnim potezom prema gore. Nakon vađenja, mjesto uboda obvezno treba dezinficirati. Ako u koži slučajno ostane nožica, nema razloga za paniku – tijelo će ga s vremenom samo izbaciti.