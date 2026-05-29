FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VAŽNO JE ZNATI' /

Opasna bolest vreba u prirodi: Liječnica dala savjete kako se najbolje zaštititi

O tome kako se zaštititi od krpelja razgovarali smo s voditeljicom Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti Mirjanom Lanom Kosanović Ličina

29.5.2026.
18:43
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

S toplim vremenom opet smo puno na otvorenom, u prirodi, gdje su mogući susreti s krpeljima. Budući da oni mogu prenijeti ozbiljne bolesti, provjerili smo kako se najbolje zaštititi. RTL-ova Mia Franceković razgovarala je s voditeljicom Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti Mirjanom Lanom Kosanović Ličina.

Kako se najbolje zaštititi od krpelja?

Najbolje se zaštititi prije odlaska u prirodu, i to nošenjem adekvatne odjeće koja pokriva veći dio tijela te nanošenjem repelenta – sredstva za odbijanje kukaca – na otkrivene dijelove kože. Kada govorimo o pravilnom odabiru odjeće, to bi trebala biti odjeća svjetlijih boja s dugim rukavima i nogavicama, uz obveznu zatvorenu obuću. Svijetle boje preporučuju se kako bismo lakše uočili krpelja dok hoda po nama i traži najpogodnije mjesto za ubod.

Kako najpravilnije izvaditi krpelja s kože?

Važno je znati da krpelj jedno vrijeme hoda po tijelu prije nego što se zarije. Zato se nakon povratka iz prirode moramo dobro pregledati, a posebnu pozornost treba obratiti na mjesta koja nas svrbe ili peku.

Ako uočimo krpelja, potrebno ga je odmah izvaditi pincetom, bez ikakva zakretanja ili rotiranja. Pincetu treba prisloniti što bliže koži, obuhvatiti krpelja i izvući ga ravnim potezom prema gore. Nakon vađenja, mjesto uboda obvezno treba dezinficirati. Ako u koži slučajno ostane nožica, nema razloga za paniku – tijelo će ga s vremenom samo izbaciti.

KrpeljPriroda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike