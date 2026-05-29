Kalmeta sav sretan nakon izricanja presude: 'Svega sam oslobođen, osim filmića'

Nekadašnji HDZ-ov ministar prometa, Božidar Kalmeta, proglašen je krivim na suđenju zbog plaćanja tvrtki Fimi medija izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske". Kalmeta je nepravomoćno osuđen na dvije godine i šest mjeseci, od čega 10 mjeseci treba odslužiti u zatvoru te mora platiti u roku od 3 mjeseca 81 tisuću eura + kamate. Također Kalmeta i Damir Kezele dobili su još kaznu od 5.000 eura.

"Nakon petnaest godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade s visoko uzdignutom glavom. Kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono – tresla se brda, rodio se miš. Od one velike navale optužbi za pljačku u Kalmetini i u Gaženici, ispalo je da 'Bože sačuvaj, sve što je bilo, nije bilo ništa'. Sve je čisto i to je danas po drugi put na ovom sudu tako presuđeno. Dakle, nema izvlačenja novca, nema krimena", komentirao je Kalmeta.

Dodao je kako smatra da je time potvrđeno da optužbe o nezakonitom izvlačenju novca iz projekata izgradnje Kalmetine i luke Gaženica nisu osnovane.

Sporna 'Prometna renesansa Hrvatske'

U nastavku se osvrnuo i na dio postupka koji se odnosi na promotivni film "Prometna renesansa Hrvatske", koji je i dalje predmet sudskog procesa.

Kalmeta je istaknuo kako poštuje sudsku odluku, ali i da ostaje pri svom stavu o tom dijelu optužnice.

"Poštujem odluku suda, poštujem nepravomoćnu presudu. Međutim, moram još jednom reći, i to sam rekao sto puta dosad – taj film nikad nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Vrhovni sud je rekao da se taj dio vraća na ponovno suđenje kako bi se utvrdilo je li film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja vrlo odgovorno kažem – nije", izjavio je.

Obrazložio je kako je, prema njegovim riječima, riječ o dokumentarnom prikazu rada Ministarstva.

"Film je bio dokument vremena, prikaz onoga što je Ministarstvo radilo, što radi i što će raditi. To nikada nije bilo predviđeno kao predizborni materijal niti je tako korišteno", rekao je Kalmeta.

Dodao je i kako prihvaća sudsku odluku, ali najavljuje daljnje pravne korake.

"Teški krimen koji mi se stavljao više ga nema. Po drugi puta. Po drugi puta oslobođen. Ostao je taj filmić. Poštujem odluku suda. Naravno da ćemo se žaliti i ići na višu instancu. Očekujemo da će Visoki kazneni sud odlučiti onako kako mi i moj odvjetnik smatramo da treba", rekao je.

Troškove snose porezni obveznici

Na pitanje novinara o tome kako komentira trajanje postupka koji traje više od desetljeća, Kalmeta je rekao kako smatra da je postupak predugo trajao, ali da ne može precizno reći tko je za to odgovoran.

"Postupak traje predugo, ali ako me pitate tko je kriv za to, nemam odgovor. Mi smo ovdje dolazili uvijek na poziv suda, nitko nije opstruirao postupak. Svi okrivljenici su željeli da se postupak što prije završi. Sudsko vijeće je, po mom mišljenju, bilo korektno i vodilo postupak profesionalno”, rekao je.

Komentirao je i financijske posljedice postupka, navodeći kako troškovi padaju na teret poreznih obveznika. Dodao je i kako smatra da je dio optužbi već ranije odbačen te da je u ovom postupku ponovno oslobođen u ključnim točkama.

"Ovo je ponovno oslobađajući dio. Treba pitati one koji su pokrenuli postupak zašto su ga pokrenuli", rekao je.

Koja je svrha trošenja javnog novca?

Kalmeta je u nastavku komentirao i svrhu spornog promotivnog filma, navodeći kako smatra da takvi sadržaji nisu neuobičajeni u javnom djelovanju političara.

Ponovio je da taj film nikad nije trebao biti prikazan, pa je odgovorio na pitanje koja je bila svrha trošenja novca poreznih obveznika na nešto što na kraju nije korišteno.

"Bio sam 15 godina gradonačelnik Grada Zadra i kad pogledam unazad, od dokumentacije mi je ostalo vrlo malo – uglavnom novinski članci. Kao da je sve drugo nestalo. Da sam bio pametniji i da sam tada imao današnje iskustvo, svih tih 15 godina bih sustavno dokumentirao kroz monografije, kako bi ostalo za povijest.

Danas se sve objavljuje i kroz društvene mreže i druge platforme na kojima javni dužnosnici prikazuju svoj rad. Bitno je da javnost vidi što je napravljeno tijekom mandata. Ljudi često zaboravljaju, zato je važno ostaviti trag o onome što je učinjeno. Nakon svega, ne isključujem ni mogućnost da se i sam jednog dana ponovno bavim takvim projektom, ali tada bih bio i autor i režiser", rekao je.

Kalmeta: 'Takvih promo uradaka bilo je na stotine'

U jednom dijelu izjave osvrnuo se i na slučaj tvrtke Fimi medija, navodeći kako ne želi ulaziti u detalje poslovanja drugih aktera, ali i komentirajući raniju praksu izrade promotivnih filmova i projekata.

"Sjećam se jednog slučaja iz vremena dok sam bio ministar. Turistička zajednica je izradila promotivni film koji je trajao minutu i bio plaćen 950 tisuća kuna. U to vrijeme Jadranka Kosor bila je predsjednica Vlade, a prezentacija je trebala ići na uži kabinet.

Film je prikazivao ženu kako leži na zidu, snimljenu sa strane, i procijenjeno je da bi takav sadržaj mogao biti shvaćen kao neprimjeren, odnosno seksistički, pa je odlučeno da se ne ide s njegovim prikazivanjem i da se materijal stavi sa strane.

Takvih promotivnih uradaka bilo je na stotine kroz različite projekte, a ovaj je samo jedan koji je tada izazvao raspravu", komentirao je.