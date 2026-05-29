Kalmeta proglašen krivim za izvlačenje novca iz državne firme

Na zagrebačkom Županijskom sudu objavljena je druga nepravomoćna presuda bivšem HDZ-ovom ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti u aferi HAC-Remorker.

Kalmeta osuđen je na dvije i pol godine zatvora. Od čega će sluziti 10 mjeseci u zatvoru, a godinu i osam mjeseci uvjetno ako ne počini novo kazneno djelo. U roku od tri mjeseca mora platiti 81 tisuću eura u državni proračun plus kamate.

Uz njega, osuđen je i Damir Kezele na kaznu zatvora od dvije godine. Od toga će izvršiti šest mjeseci u zatvoru i godinu i pet mjeseci uvjetno.

Podsjetimo, Božidar Kalmeta prvi je put kao osumnjičenik ispitan 2015., a prva optužnica protiv njega i ostalih podignuta je 2016. Tijekom postupka USKOK je optužnicu mijenjao čak pet puta, mijenjajući i činjenične opise te iznose za koje tvrdi da su nezakonito izvučeni.

Uz Kalmetu, optuženi su i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban i Sandro Vukelić, dok su Josip Sapunar i Ivan Berket priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om.

Detalji optužnice

Prvom optužnicom Kalmetu se teretilo da je predvodio skupinu koja je preko HAC-a i Hrvatskih cesta izvlačila novac, pri čemu je navodno ostvario korist veću od 500 tisuća eura, uključujući oko 10 milijuna kuna izvučenih preko tvrtke Remorker.

U posljednjoj verziji optužnice USKOK ga više ne tereti da je taj novac završio kod njega, nego da je zlouporabom položaja omogućio Livakoviću korist od oko 10 milijuna kuna.

Kalmetu se sada tereti da je kroz projekt Luke Gaženica ostvario protupravnu korist od 222.222 eura, za što se terete i Livaković te Sandro Vukelić.

U dijelu optužnice koji se odnosi na film "Prometna renesansa Hrvatske", USKOK tvrdi da je za političku promidžbu HDZ-a iz državnog proračuna nezakonito potrošeno 81.247 eura.

Prvom nepravomoćnom presudom iz 2019. Kalmeta je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje, dok su Mikulić, Boban i Kezele osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta. Mikulić je dobio tri godine zatvora, Boban dvije, a Kezele tri i pol godine, uz oduzimanje oko tri milijuna kuna nepripadne koristi.

Vrhovni sud je 2022. ukinuo i osuđujući i oslobađajući dio presude te naložio novo suđenje, koje je počelo 2023. godine.