Drastičan potez: Finci dopustili nuklearno oružje na svom tlu! Hoće li Putin reagirati?

Finski parlament izglasao je ukidanje potpune zabrane nuklearnog oružja, čime se zemlja dodatno usklađuje s politikom NATO-a kojem se pridružila 2023. godine.

Za prijedlog zakona glasovalo je 125 zastupnika, protiv ih je bilo 61, dok 13 zastupnika nije sudjelovalo u glasovanju. Nakon parlamentarne potvrde, zakon još treba potpisati predsjednik države, objavio je Reuters.

Novim zakonskim izmjenama omogućuje se unošenje, prijevoz, isporuka i posjedovanje nuklearnog oružja na teritoriju Finske u slučajevima kada je to potrebno za obranu zemlje i u skladu s obvezama unutar NATO-a. Istodobno se ukida dosadašnja zabrana iz Zakona o nuklearnoj energiji, koja je na snazi bila još od 1980-ih godina.

'Jačamo finsku obranu'

Kako je objavio portal euronews, finski ministar obrane Antti Häkkänen poručio je uoči glasovanja da će promjene ojačati obrambene sposobnosti zemlje i omogućiti punu primjenu NATO-ova sustava nuklearnog odvraćanja.

"Ovim prijedlogom jačamo finsku obranu i omogućujemo punu upotrebu NATO-ovog nuklearnog odvraćanja kao zaštitu za Finsku", objavio je na X-u prije glasovanja.

Finska je desetljećima bila vojno nesvrstana, no nakon ruske invazije na Ukrajinu odlučila je promijeniti sigurnosnu politiku te je u travnju 2023. postala članica NATO-a.

Prijedlog zakona izazvao je podijeljene reakcije u zemlji. Dio oporbe smatra da se njime napušta dugogodišnja finska politika protivljenja nuklearnom oružju, dok vlada ističe da je riječ o prilagodbi novim sigurnosnim okolnostima.

'Samo u slučaju obrane zemlje'

Premijer Petteri Orpo ranije je izjavio da je Finska zainteresirana i za mogućnosti suradnje u okviru francuskog programa nuklearnog odvraćanja, no naglasio je da o tome još nije donesena nikakva konačna odluka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ove je godine predstavio inicijativu prema kojoj bi francuski nuklearni kapaciteti mogli imati veću ulogu u jačanju europske sigurnosti.

Ministar Häkkänen napomenuo je da ograničenje iz 1980-ih više nije usklađeno sa zahtjevima Finske kao članice NATO-a.

"Trenutačni zakon ne odražava potrebe s kojima se Finska suočava kao članica NATO-a", rekao je Häkkänen.

Dodao je da će prijevoz nuklearnog streljiva u Finsku biti dopušten samo u situacijama izravno povezanim s vojnom obranom zemlje. U svim ostalim slučajevima, unošenje nuklearnih uređaja u Finsku ostat će strogo zabranjeno, objavio je finski portal yle.fi.

U razgovoru s novinarima, Häkkänen je odbio dati primjere scenarija u kojima bi nuklearno oružje moglo biti uneseno u Finsku, pozivajući se na tajnost NATO-ove nuklearne politike.

Međutim, naglasio je da Finska ne želi imati nuklearno oružje na svom teritoriju, niti će NATO-ove nuklearne vježbe u budućnosti uključivati ​​razmještanje takvog oružja u Finskoj.