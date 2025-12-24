FREEMAIL
VELIKI NOVCI /

Nakon Modrića i Snoop Dogga, u Swansea stigla još jedna svjetska zvijezda

Nakon Modrića i Snoop Dogga, u Swansea stigla još jedna svjetska zvijezda
Foto: Spada/lapresse/profimedia

Iz kluba su poručili da su oduševljeni dolaskom

24.12.2025.
9:39
Sportski.net
Spada/lapresse/profimedia
Swansea City nastavlja privlačiti slavna imena u vlasničku strukturu. Nakon Luke Modrića i Snoop Dogga, manjinski udio u velškom klubu preuzela je i američka milijarderka Martha Stewart, piše BBC.

Osamdesetčetverogodišnja poduzetnica, poznata po uspješnoj karijeri u industriji životnog stila i uređenja doma, odlučila se na ulaganje nakon što je prošlog tjedna uživo gledala pobjedu Swanseaja nad Wrexhamom (2:1). Time se pridružila strategiji vlasnika koji kroz poznata imena žele podići globalni profil kluba i osigurati veće prihode za buduća ulaganja.

Iz kluba su poručili da su oduševljeni dolaskom Stewart, ističući kako njezin interes dodatno potvrđuje ambiciozan smjer Swanseaja. Podsjetimo, Luka Modrić postao je suvlasnik kluba u travnju, a nekoliko mjeseci kasnije pridružio mu se i Snoop Dogg.

