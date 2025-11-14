FREEMAIL
NEVJEROJATNO /

'Orlovi' na meti: Evo što su engleski navijači bacali na teren na utakmici protiv Srbije

'Orlovi' na meti: Evo što su engleski navijači bacali na teren na utakmici protiv Srbije
Foto: Frankie Okeeffe/ppauk/shutterstock Editorial/profimedia

Navijačima Engleske utakmica protiv Srbije očito nije bila pretjerano zanimljiva pa su pronašli način kako da se zabave

14.11.2025.
18:05
M.G.
Frankie Okeeffe/ppauk/shutterstock Editorial/profimedia
Engleska je u četvrtak zadržala stpostotni učinak u skupini K domaćom 2-0 pobjedom protiv Srbije na Wembleyju do koje je stigla golovima Sake (28) i Ezea (90).

Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije koja je osigurala drugo mjesto u skupini i dodatne kvalifikacije minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Andore golom Asllanija (67). Albanija je tako pobjegla trećoj Srbiji na nedostižna četiri boda prednosti uoči zadnjeg kola.

Utakmica Engleske i Srbije na Wembleyju nije ponudila previše zanimljivosti pa su se gledatelji na tribinama zabavljeli tako da su prema travnjaku bacali avione od papira.

'Orlovi' na meti: Evo što su engleski navijači bacali na teren na utakmici protiv Srbije
Foto: Paul Marriott/imago Sportfotodienst/profimedia

 Na terenu je završio samo jedan avion, a kada je sletio na travu, tribine su 'eksplodirale'.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

