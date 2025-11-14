'Orlovi' na meti: Evo što su engleski navijači bacali na teren na utakmici protiv Srbije

Engleska je u četvrtak zadržala stpostotni učinak u skupini K domaćom 2-0 pobjedom protiv Srbije na Wembleyju do koje je stigla golovima Sake (28) i Ezea (90).

Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije koja je osigurala drugo mjesto u skupini i dodatne kvalifikacije minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Andore golom Asllanija (67). Albanija je tako pobjegla trećoj Srbiji na nedostižna četiri boda prednosti uoči zadnjeg kola.

Utakmica Engleske i Srbije na Wembleyju nije ponudila previše zanimljivosti pa su se gledatelji na tribinama zabavljeli tako da su prema travnjaku bacali avione od papira.

Na terenu je završio samo jedan avion, a kada je sletio na travu, tribine su 'eksplodirale'.

