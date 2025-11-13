FREEMAIL
GOTOVO JE /

Englezi i Albanci uništili Srbima svaku nadu: 'Orlovi' ne idu na Svjetsko prvenstvo

Englezi i Albanci uništili Srbima svaku nadu: 'Orlovi' ne idu na Svjetsko prvenstvo
Foto: Vince Mignott/defodi Images/profimedia

Albanci sada imaju nedostižna četiri boda više od Srbije

13.11.2025.
22:58
M.G.
Vince Mignott/defodi Images/profimedia
Engleska je na Wembleyju svladala Srbiju 2:0 i nanijela 'Orlovima' poraz koji ih je ostavio bez nade za plasman na Svjetsko prvenstvo.

'Gordi Albion' je poveo u 28. minuti golom Sake, a nakonačan rezultat postavio je Eze u 90. minuti.

Srbija u utakmici na Wembleyu nije smjekla izgubiti ako je željela ostati u igri za plasman na SP, a nakon ovog poraza ostali su bez šanse za dodatne kvalifikacije.

Svaku nadu im je ubila Albanija koja je u svojoj utakmici pobijedila Andoru 1:0 i na drugom mjestu povećala prednost nad trećeplasiranom Srbijom na četiri boda.

Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije koja je osigurala drugo mjesto u skupini i dodatne kvalifikacije

GOTOVO JE /
