Englezi i Albanci uništili Srbima svaku nadu: 'Orlovi' ne idu na Svjetsko prvenstvo

Engleska je na Wembleyju svladala Srbiju 2:0 i nanijela 'Orlovima' poraz koji ih je ostavio bez nade za plasman na Svjetsko prvenstvo.

'Gordi Albion' je poveo u 28. minuti golom Sake, a nakonačan rezultat postavio je Eze u 90. minuti.

Srbija u utakmici na Wembleyu nije smjekla izgubiti ako je željela ostati u igri za plasman na SP, a nakon ovog poraza ostali su bez šanse za dodatne kvalifikacije.

Svaku nadu im je ubila Albanija koja je u svojoj utakmici pobijedila Andoru 1:0 i na drugom mjestu povećala prednost nad trećeplasiranom Srbijom na četiri boda.

Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije koja je osigurala drugo mjesto u skupini i dodatne kvalifikacije

