Bilić govorio o financijskom stanju Hajduka: 'Vjerujem da zaslužujemo novi stadion kao Dinamo'

Bilić govorio o financijskom stanju Hajduka: 'Vjerujem da zaslužujemo novi stadion kao Dinamo'
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Bilić je govorio na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita

12.11.2025.
22:59
M.G.
Sime Zelic/pixsell
Predsjednik Hajduka Ivan Bilić je na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita govorio o financijskom izvješću kluba u 2024. godini i o situaciji sa stadionom Poljud.

Bilić je otkrio da je Hajduk prošlu godinu završio s minusom od 10,7 milijuna eura:

"Planirani transferi se nisu dogodili za razliku od 2025. godine kada se situacija promijenila. Što se tiče 2025. godine, nju bismo trebali dočekati u plusu oko pet milijuna eura. Tijekom cijele godine isplaćivali smo uredno i redovito plaće, no i dalje imamo kompleksnu situaciju s dobavljačima. Smanjili smo ih donekle u 2024. godini i nastavljamo taj trend u 2025. godini".

Osim o financijama, Bilić je govorio o infrastrukturi, a okupljene je zanimalo kakva je situacija s Poljudom.

"Postavilo se i pitanje infrastrukture. Klub trenutačno aktivno sudjeluje s Gradom na izradi projekta za kamp koji nam je iznimno bitan. Vjerujemo da bismo trebali u skorije vrijeme dobiti rješenje i krenuti u gradnju. Za Hajduk je jako važno imati novi, moderni stadion. Zbog toga je stav kluba da idemo prema novom stadionu koji bi bio nogometni, ali i omogućio dodatne prihode, tako da nam na neki način to pomogne i financijski u budućnosti", rekao je.

Najnovije vijesti iz SHNL-a čitajte na Net.hr-u

Odgovorio je Bilić i na pitanje je li za rušenje Poljuda i izgradnju novog stadiona na istom mjestu ili je za novu lokaciju.

"Nije bilo govora o tome. Nisam ni za jednu opciju, ja samo predstavljam interese kluba, a oni su da nam je nužan novi stadion. Podsjetio bih kako je Ministarstvo financija omogućilo Zagrebu i Splitu gradnju stadiona, tako da će pola toga oni financirati. Zbog toga vjerujem da i mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion", poručio je.

Bilić govorio o financijskom stanju Hajduka: 'Vjerujem da zaslužujemo novi stadion kao Dinamo'