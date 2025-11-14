FREEMAIL
freemail
BRAVO, IZBORNIČE /

Zlatko Dalić je očito pogodio i oduševio naciju

Zlatko Dalić je očito pogodio i oduševio naciju
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dalić je najavio promjene, a ovo što je sada napravio izgleda obećavajuće

14.11.2025.
20:20
M.G.
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak, osvajanjem najmanje jednog boda u utakmici porotiv Farskih otoka na Rujevici, može osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo.

Vatreni ulaze u ovu utakmicu pred domaćom publikom kao veliki favoriti i sve osim pobjede Vatrenih predstavljalo bi ogromno iznenađenje.

Izbornik Zlatko Dalić uoči susreta najavio je promjene u sastavu, ali i sustavi pa je na teren poslao sljedeće igrače u formaciji 3-5-2:

Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol - Marco Pašalić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić - Sučić, Kramarić - Musa

Ovakva ekipa, s mladim vuškovićem od 1. minute u obrani i Musom u napadu dopala se brojnim navijačima. u nastavku prenosimo neke od komntara s društvenih mreža:

"Napokon igra s pravim krilima, a ne lažnim. Ova postava je ono najbolje što trenutno imamo, jedina zamjerka Fruk je mogao dobiti šansu umjesto Pašalića koji nije u formi, ali ući će toni sigurno"

"Marco Pašalić u prvih 11, napokon ćemo imati brzinu"

"Bome zasto ne. Mladi se sad mogu pokazati. Sad im je vrijeme"

"Odlična postava, napokon malo da dečki se pokažu pogotovo Marco i Vušković"

"Bolje skoro ne može "

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićFarski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.
