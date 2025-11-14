Bišćan Englezima: 'Modrića nećemo dobiti, ali ovaj igrač može igrati u Premier ligi'

Igor Bišćan za engleski je BoyleSport dao veliki intervju. Bišćan je u Liverpoolu igrao pet godina početkom stoljeća, a osvojio je i Ligu prvaka 2005.

"Nevjerojatno je što Luka Modrić radi, stvarno jest. Ponosni smo na njega, toliko smo ponosni. Ne samo da još uvijek igra, nego igra i čini razliku u jednom od najboljih klubova Italije, jednom od najpoznatijih klubova na svijetu, sigurno. To samo pokazuje koliko je dobar, koliko je veliki i koliko je važan. Čak mislim da, ako odluči nastaviti sljedeće sezone, a možda i onu poslije, sigurno će moći fizički izdržati jer je u tako dobroj formi.

Kada ga gledaš kako igra, jednostavno ne vidiš i ne možeš stvarno prepoznati da je toliko star. Čak i kad igra za reprezentaciju, uvijek je jedan od najboljih igrača na terenu, podižući i vučući druge. To je jednostavno nevjerojatno, stvarno. Može li igrati za Swansea? Nikad se ne zna. Ali bit ću iznenađen ako ga vidim da igra za Swansea u budućnosti", rekao je o Modriću Bišćan pa rekao da se ne smije uspoređivati mlade hrvatske igrače s Modrićem.

'Uvijek ćemo imati dovoljno talenta'

"Ne, mislim da nije pošteno očekivati od ikoga od mladih igrača da dosegne tu razinu, jer se to neće dogoditi. Vjerojatno ne u našem životu – teško da će neki Hrvat ponovno osvojiti Zlatnu loptu, pogotovo kad znamo da ju je Modrić uzeo u eri Cristiana Ronalda i Lionela Messija. To se jednostavno neće ponoviti. Ali, naravno, mladi igrači u Hrvatskoj svi igraju nogomet. Mi smo iznimno talentirana nogometna nacija i svaka generacija iznjedri pet, šest, deset izvanrednih talenata.

Zato hrvatska reprezentacija godinama igra na tako visokoj razini i vjerujem da će se to nastaviti. Možda ne baš u toj mjeri kao dosad, jer nije realno opet biti treći i drugi na Svjetskim prvenstvima i stalno se boriti s najvećim reprezentacijama svijeta na najvišoj razini. Ali da, uvijek ćemo imati dovoljno talenta da budemo konkurentni. To pokazuje da smo prava nogometna nacija, puna talenta i želje da se napravi nešto veliko – i za sebe i za svoju zemlju", rekao je Bišćan, a otkrio i koji bi hrvatski igrač mogao zaigrati u Premier ligi.

"To je jako teško predvidjeti. Možda bi sljedeći, u idućih godinu ili dvije, mogao biti Josip Šutalo, koji je sada u Ajaxu. On je tamo stoper, a mislim da njegov fizički profil i stil igre jako dobro odgovaraju Premier ligi. Možda će baš on uskoro biti u Engleskoj. Nije lako izdvojiti još nekoga, ali recimo da njega očekujem vidjeti tamo vrlo brzo. Šutalo u Liverpoolu? Siguran sam da svi ti klubovi jako dobro prate igrače u drugim ligama, posebno velike momčadi. Dakle, moguće je, naravno", kazao je Bišćan.

Englezi su ga upitali i dokle može Dinamo u Europskoj ligi.

"Počeli su jako dobro, ali u posljednje dvije utakmice nisu ostvarili rezultate koje su željeli. Zato sada budućnost ne izgleda tako dobro kao nakon prva tri kola. Ali Dinamo je uvjerljivo najveći klub u Hrvatskoj i uvijek želi biti među najboljima. Velika je stvar za Dinamo ostati u natjecanju do proljeća sljedeće godine. No to sada neće biti jednostavno. Prolaze kroz težak period i vidjet ćemo što će biti. Trenutačno ne izgleda obećavajuće, ali vidjet ćemo. Očekujem ih ipak u sljedećoj fazi natjecanja", analizirao je bivši trener i kapetan Modrih i osvrnuo se na Svjetsko prvenstvo.

"Veliki favoriti su, kao i obično, Engleska, Francuska i Španjolska. Međutim, nogomet je nepredvidljiv, iako su ove zemlje uvijek favoriti. Njemačka trenutačno ne izgleda dobro, a Italija se mora još kvalificirati. Uvijek se nadam da će Hrvatska ponoviti uspjeh iz Rusije. Također, Argentina je i dalje u dobroj formi nakon osvojenog Svjetskog prvenstva u Kataru. Naravno, uvijek je tu Lionel Messi koji ima onu magiju zbog koje sve izgleda moguće. Iako Brazilci nisu trenutačno u najboljoj formi, nikada ih ne treba otpisati. Za Hrvatsku i Luku Modrića polufinale bi bilo nevjerojatno, i siguran sam da bi svaka osoba u Hrvatskoj bila presretna ponovnim polufinalom", zaključio je Bišćan.

