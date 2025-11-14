FREEMAIL
POSLALI PORUKU /

Dinamo se oglasio nakon Članskog dana: ‘Ovo je mjesto bez floskula i uvijenih odgovora'

Dinamo se oglasio nakon Članskog dana: 'Ovo je mjesto bez floskula i uvijenih odgovora'
Foto: Neva Zganec/pixsell

Klub se oglasio na svojim društvenim mrežama, naglasivši važnost otvorenosti i dijaloga s članovima

14.11.2025.
19:27
Sportski.net
Neva Zganec/pixsell
Na tradicionalnom članskom danu Dinama, događaju koji služi za otvoreni dijalog članova i klupskog vodstva, atmosfera je bila daleko od uobičajene. Predsjednik Zvonimir Boban pojavio se zajedno s predsjednikom Nadzornog odbora Franom Šušnjarom, članom NO-a Ivanom Naukovićem te članom Uprave Hrvojem Puhalom.

Kako se očekivalo nakon slabog rezultatskog niza, članovi su postavljali izravna i oštra pitanja od turbulencija u svlačionici do dugoročnih planova za klub.

Međutim, najveću pozornost izazvao je trenutak u kojem je Boban, vidno iznerviran medijskim praćenjem događaja, izgovorio rečenicu koja je ubrzo postala viralna. Naime, pojedini novinari, ujedno i članovi kluba su uživo prenosili njegove odgovore koji su se u trenutku događanja predsjedniku Dinama zasmetali.

Nakon što su se strasti slegle, klub se oglasio na svojim društvenim mrežama, naglasivši važnost otvorenosti i dijaloga s članovima:

"Članski dan. Za članski klub poput Dinama, 'Članski dan' nije tek protokolarni događaj. On je prilika za iskreni dijalog i otvoreni razgovor između onih kojima Dinamo pripada i onih koji su izabrani da ga vode; bez floskula i uvijenih odgovora.

Hvala svim članicama i članovima koji su došli, pitali, kritizirali i predlagali - znamo da to radite iz ljubavi prema Dinamu."

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko prvenstvo dolazi! Obrvanove izabranice gledajte samo na RTL 2 i VOYO

DinamoZvonimir BobanViralna Objavačlanovi Uprave
Dinamo se oglasio nakon Članskog dana: ‘Ovo je mjesto bez floskula i uvijenih odgovora'