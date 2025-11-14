Dinamo se oglasio nakon Članskog dana: ‘Ovo je mjesto bez floskula i uvijenih odgovora'

Na tradicionalnom članskom danu Dinama, događaju koji služi za otvoreni dijalog članova i klupskog vodstva, atmosfera je bila daleko od uobičajene. Predsjednik Zvonimir Boban pojavio se zajedno s predsjednikom Nadzornog odbora Franom Šušnjarom, članom NO-a Ivanom Naukovićem te članom Uprave Hrvojem Puhalom.

Kako se očekivalo nakon slabog rezultatskog niza, članovi su postavljali izravna i oštra pitanja od turbulencija u svlačionici do dugoročnih planova za klub.

Međutim, najveću pozornost izazvao je trenutak u kojem je Boban, vidno iznerviran medijskim praćenjem događaja, izgovorio rečenicu koja je ubrzo postala viralna. Naime, pojedini novinari, ujedno i članovi kluba su uživo prenosili njegove odgovore koji su se u trenutku događanja predsjedniku Dinama zasmetali.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon što su se strasti slegle, klub se oglasio na svojim društvenim mrežama, naglasivši važnost otvorenosti i dijaloga s članovima:

"Članski dan. Za članski klub poput Dinama, 'Članski dan' nije tek protokolarni događaj. On je prilika za iskreni dijalog i otvoreni razgovor između onih kojima Dinamo pripada i onih koji su izabrani da ga vode; bez floskula i uvijenih odgovora.

Hvala svim članicama i članovima koji su došli, pitali, kritizirali i predlagali - znamo da to radite iz ljubavi prema Dinamu."

