Tomašević izabrao izvođača prve faze uklanjanja Maksimira: Cijena ponude je zanimljiva

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odabrao je izvođače izrade "projekta uklanjanja stadiona Maksimir", kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je zajednica ponuditelja EURCO i RESPECT-ING, a cijena izrade dokumentacije bez PDV-a iznosi oko 22 tisuće eura, rekli su iz Grada.

"Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda zajednice ponuditelja EURCO d.d. i RESPECT-ING d.o.o. Cijena ponude bez PDV-a iznosi 22.222,22 eura. Nakon proteka žalbenog roka i izvršnosti navedene odluke, slijedi potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem. Projektant će biti uveden u posao nakon registracije ugovora, s rokom od 3 mjeseca za izradu projekta uklanjanja", rekli su Hini u Gradskoj upravi.

Pojašnjavaju kako "projekt uklanjanja stadiona Maksimir" obuhvaća izradu cjelovite dokumentacije, kojom se definiraju metode rušenja, zaštita okolnih objekata i infrastrukture te gospodarenje otpadom.

Čeka se izgradnja Kranjčevićeve

U zagrebačkoj Gradskoj upravi podsjetili su da će rušenje stadiona Maksimir započeti nakon što završi izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj ulici jer je nužno da je jedan od dva navedena stadiona u funkciji.

Prema Sporazumu, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske ravnopravni su i dugoročni partneri u realizaciji izgradnje novog stadiona na Maksimiru te će sva ulaganja i troškove snositi u jednakim dijelovima (50%:50%), kažu u Gradskoj upravi.

U Plavom salonu stadiona Maksimir u veljači ove godine je predstavljen sporazum o uklanjanju postojećeg i izgradnji novoga stadiona Maksimir uz nazočnost predstavnika Vlade RH, Grada Zagreba, Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinama.

Rušenje i gradnja - dvije godine

Nakon okončanja rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj, čiji je rok 2026., potrebne su dvije godine da se sruši postojeći i izgradi novi stadion Maksimir, koji će imati kapacitet od 35 tisuća mjesta i zadovoljavat će sve najviše kategorije UEFE i FIFE.

"Ovo je predugo čekani projekt, iza kojeg stojimo i mi kao Vlada i Grad Zagreb", istaknuo je premijer Andrej Plenković 21. veljače na predstavljanju sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novoga stadiona Maksimir.

"Stadioni su simbol velikih gradova. Investirali smo dvije milijarde eura u obnovu Grada Zagreba od potresa. I stadion Maksimir je dio te obnove, i ako ga gledamo kroz obnovu, onda je ta investicija racionalna. Želimo da ovaj projekt bude moćna arhitektonska poruka stručnih ljudi o tome što je nogomet za Zagreb, Dinamo i Hrvatsku. Odlučili smo i Maksimir i Poljud proglasiti stadionima od nacionalnog značaja, a hrvatski narod očekuje da izgradimo Maksimir i obnovimo Poljud", poručio je tada premijer Plenković.

