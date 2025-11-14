FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAHTJEVNA DOKUMENTACIJA /

Tomašević izabrao izvođača prve faze uklanjanja Maksimira: Cijena ponude je zanimljiva

Tomašević izabrao izvođača prve faze uklanjanja Maksimira: Cijena ponude je zanimljiva
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

'Projektant će biti uveden u posao nakon registracije ugovora, s rokom od 3 mjeseca za izradu projekta uklanjanja'

14.11.2025.
8:18
Tajana Gvardiol
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odabrao je izvođače izrade "projekta uklanjanja stadiona Maksimir", kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je zajednica ponuditelja EURCO i RESPECT-ING, a cijena izrade dokumentacije bez PDV-a iznosi oko 22 tisuće eura, rekli su iz Grada.

"Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda zajednice ponuditelja EURCO d.d. i RESPECT-ING d.o.o. Cijena ponude bez PDV-a iznosi 22.222,22 eura. Nakon proteka žalbenog roka i izvršnosti navedene odluke, slijedi potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem. Projektant će biti uveden u posao nakon registracije ugovora, s rokom od 3 mjeseca za izradu projekta uklanjanja", rekli su Hini u Gradskoj upravi.

Pojašnjavaju kako "projekt uklanjanja stadiona Maksimir" obuhvaća izradu cjelovite dokumentacije, kojom se definiraju metode rušenja, zaštita okolnih objekata i infrastrukture te gospodarenje otpadom.

Čeka se izgradnja Kranjčevićeve

U zagrebačkoj Gradskoj upravi podsjetili su da će rušenje stadiona Maksimir započeti nakon što završi izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj ulici jer je nužno da je jedan od dva navedena stadiona u funkciji.

Prema Sporazumu, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske ravnopravni su i dugoročni partneri u realizaciji izgradnje novog stadiona na Maksimiru te će sva ulaganja i troškove snositi u jednakim dijelovima (50%:50%), kažu u Gradskoj upravi. 

U Plavom salonu stadiona Maksimir u veljači ove godine je predstavljen sporazum o uklanjanju postojećeg i izgradnji novoga stadiona Maksimir uz nazočnost predstavnika Vlade RH, Grada Zagreba, Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinama.

Rušenje i gradnja - dvije godine

Nakon okončanja rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj, čiji je rok 2026., potrebne su dvije godine da se sruši postojeći i izgradi novi stadion Maksimir, koji će imati kapacitet od 35 tisuća mjesta i zadovoljavat će sve najviše kategorije UEFE i FIFE. 

"Ovo je predugo čekani projekt, iza kojeg stojimo i mi kao Vlada i Grad Zagreb", istaknuo je premijer Andrej Plenković 21. veljače na predstavljanju sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novoga stadiona Maksimir. 

"Stadioni su simbol velikih gradova. Investirali smo dvije milijarde eura u obnovu Grada Zagreba od potresa. I stadion Maksimir je dio te obnove, i ako ga gledamo kroz obnovu, onda je ta investicija racionalna. Želimo da ovaj projekt bude moćna arhitektonska poruka stručnih ljudi o tome što je nogomet za Zagreb, Dinamo i Hrvatsku. Odlučili smo i Maksimir i Poljud proglasiti stadionima od nacionalnog značaja, a hrvatski narod očekuje da izgradimo Maksimir i obnovimo Poljud", poručio je tada premijer Plenković

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači pred Maksimirom puni optimizma prije dvoboja s Crnom Gorom

Stadion MaksimirRušenjeTomislav Tomašević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAHTJEVNA DOKUMENTACIJA /
Tomašević izabrao izvođača prve faze uklanjanja Maksimira: Cijena ponude je zanimljiva