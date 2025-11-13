Donosimo kako će izgledati Advent u Zagrebu

Predstavnici Grada Zagreba i zagrebačke turističke zajednice s partnerima, na konferenciji za medije predstavili su program ovogodišnje turističko-kulturne-blagdanske manifestacije Advent Zagreb. Cijelu konferenciju mogli ste pratiti uživo na net.hr-u.

Advent će trajati od 29. studenog do 7. siječnja 2026. godine.

Tomašević o taxi prevarama

11.55 - "Zagreb ulazi u najčarobnije doba godine, toplina osvaja naš grad. A to prepoznaju i naši gosti. Vjerujem da će ovaj Advent nadmašiti brojne rekorde i visoka očekivanja koja naši gosti imaju", kazao je Tomašević.

Osvrnuo se i na prevare pojedinih taksi prijevoznika.

"Imali smo dosta nemilih događaja s turistima i starijim građanima, zbog prevara od strane određenih taksista, ne želim generalizirati, ali znamo za te slučajeve gdje se stotine eura plaćaju za nekoliko kilometara. Nismo htjeli da se takve stvari događaju u našem Zagrebu, tako da u suradnji s TZ-om smo krenuli u reklamnu kampanju postavljanja informativnih ploča na kolodvore i na glavne gradske bolnice koje upozoravaju sve da se raspitaju o cijenama taksija i da ne ulaze u taksi bez da saznaju za cijene", najavio je Tomašević.

Dekorativne zone i događanja

11.50 - Martina Bienefeld predstavila je Advent Open House koji će biti otvoren od 10.12. do 17.12., a ture će biti na hrvatskom i engleskom jeziku.

U Masarykovoj ulici bit će projekt 'Layers of Zagreb', a na Cvjetnom trgu 'Čudesni Božić'. Kao i obično, kod HNK, na Trgu bana Jelačića i na Svačićevom trgu bit će postavljene instalacije.

Osim na Gornjem gradu, diljem grada održat će se preko 90 koncerata a svake nedjelje u Oktogonu će svirati Zagrebački solisti nakon pucnja iz Gričkog topa.

Novost je i da će se u sklopu platforme Museums Maybe uključiti i neke privatne muzejske zbirke.

Ove je godine i jubilarni 10. rođendan utrke 'Advent Run', a na Kennedyjevom trgu 11.12. održavat će se Srednjoškolski advent u sklopu kojeg će učenici tri srednje škole i dva učenička doma prodavati adventske predmete.

Za najmlađe su pripremili vožnju kočijom Djeda božićnjaka, predstave u Maloj sceni i na Gornjem gradu, ali i dva božićna tramvaja.

Umjetničke instalacije

11.45 - Umjetnik Saša Šekoranja otkrio je da radi na božićnom drvcu koji će biti visoko desetak metara. Dodao je i da će biti postavljeno u predivnom oktogonu kraj Cvjetnog trga.

Umjetnik Nenad Sovilj priprema projekt 'Geometrija tišine'. Bit će to skulptura d nehrđajućeg čelika koja će se nalaziti u lapidariju Arheološkog muzeja. Skulptura će izgledati kao dragi kamen kako se posjetitelji budu kretali oko nje.

Njegov drugi projekt posjetitelji će moći vidjeti u Etnografskom muzeju gdje će predstaviti 'vrlo kompliciranu ogrlicu'. Ona će se sastojati od 20 komada nakita.

"U potpunosti je izrađena od zlata, dijamanata, smaragda i safira", rekao je Sovilj.

Iznenađenje u tunelu Grič

11.40 - Zoran Đukić predstavio je instalaciju 'Zvone zvona' u tunelu Grič, kao i priču iz ovogodišnjeg Adventa.

"Kako to često ide u dizajnu, ideju za ovu godinu našao sam na jednom neobičnom mjestu. Dok sam šetao prema uredu i razmišljao o Adventu naletio sam na portafon s porukom koja mi se činila kao da savršeno paše temi. Super mi je bio taj neki optimizam koji odgovara biti adventa, a koje je veliko i zajedničko slavlje", rekao je Đukić.

U tunelu Grič nas očekuje iznenađenje.

“Tamo će biti postavljeno 8 glazbenih zvona, cijeli će tunel biti ispunjen melodijom božićnih pjesmama u kojima će prolaznici moći uživati.

Gornji grad u punom obimu

11.30 - "Bit će čak 7 festivalskih, glazbenih programa - projekti društvenog i kulturnog karaktera. Bit će i tri dekorativne lokacije. Posebno bih istaknula projekt Zagreb bal koji je jedan poseban projekt koji se događa u atriju Klovićevih dvora od 13.12. gdje ćemo moći učiti različite plesove i uživati u glazbenim poslasticama", rekla je Bienenfeld.

Dodala je i da će se posebno urediti Zakmardijeve stube, a Strossmayerov trg će ponovno biti ukrašen.

"To će biti jedna mjesečeva sonata i vrt koji će nas dovesti do parka Grič", kazala je.

S obzirom na to da uspinjača ne radi, kazala je da će sve one koji ne mogu hodati, prevoziti električni retro automobili.

Početak 29. studenog

11.20 - Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), Martina Bienenfeld započela je predstavljanje programa.

"Krećemo 29. studenog, klasično, paljenjem prve svijeće na Manduševcu u 16:30. Ledeni park ćemo otvoriti u 18:30 sa baletnom bajkom na ledu s puno većom produkcijom i više klizača i čarolijom koju će otklizati južnoafrički par, kao i hrvatski klizači i klizačice", započela je Bienenfeld.

11. 15 - Konferenciju za medije medije otvorila je Iva Šulentić koja je predstavila sve govornike i podsjetila publiku na dosadašnje advente.

"Primijetila sam da se u dvorani mnogima razvukao osmijeh na lice, a vjerujem će da biti još veći kada čujete detalje o adventu", rekla je Šulentić.

