Rumunji na putu do BiH zastali u Beogradu i izazvali skandal: Zločinca Ratka Mladića proglasili herojem

Rumunjska u subotu u Zenici igra utakmicu u kvalifikacijama za SP protiv Bosne i Hercegovine, a rumunjski navijači izazvali su skandal uoči utakmice.

Rumunji su na putu do Zenice stali u Beogradu i tamo razvili poruku kojom veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. Transparent referira na genocid u Srebrenici, a Mladić je prozvan 'europskim herojem'.

15.11.2025, Dinamo Bucharest🇹🇩 in Serbia🇷🇸 before Bosnia🇧🇦, click for more here: https://t.co/zZBoMT3m7T



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/49Ftz7dyYY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 15, 2025

"Mladić, europski heroj, sveo je muslimane na nulu", pisalo je na transparentu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utakmica Bosne i Hercegovine i Rumunjske igra se u subotu od 20.45.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad