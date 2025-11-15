SRAMOTAN TRANSPARENT /
Rumunji na putu do BiH zastali u Beogradu i izazvali skandal: Zločinca Ratka Mladića proglasili herojem
Rumunji su skandalozni transparent pokazali u Beogradu
15.11.2025.
17:58
Alex Nicodim/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Rumunjska u subotu u Zenici igra utakmicu u kvalifikacijama za SP protiv Bosne i Hercegovine, a rumunjski navijači izazvali su skandal uoči utakmice.
Rumunji su na putu do Zenice stali u Beogradu i tamo razvili poruku kojom veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. Transparent referira na genocid u Srebrenici, a Mladić je prozvan 'europskim herojem'.
"Mladić, europski heroj, sveo je muslimane na nulu", pisalo je na transparentu.
Utakmica Bosne i Hercegovine i Rumunjske igra se u subotu od 20.45.
