Belgija nije uspjela osigurati Svjetsko prvenstvo, ali još uvijek ima nade

Nogometaši Belgije nisu se pridružili Engleskoj, Francuskoj i Hrvatskoj kao četvrta europska reprezentacija koja je uspjela osigurati odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine J Belgija je odigrala samo 1-1 protiv Kazahstana u Astani te će morati u zadnjem dvoboju osigurati SP. Vjerojatno Belgija nije napravila krivi korak ove subote jer u utorak na domaćem terenu igra protiv Lihtenštajna, momčadi koja je dosad izgubila svih šest utakmica bez da je postigla pogodak.

U Astani dvoboj nije dobro počeo za Belgiju, u devetoj minuti Saptaev je doveo Kazahstan u vodstvo. Bez ozlijeđenog De Bruynea, svoga vođe na travnjaku, teško se Belgija borila protiv domaćina i na izjednačenje se čekalo sve do početka drugog dijela. U 48. minuti za 1-1 je pogodio Vanaken.

Kazahstan je s igračem manje ostao u 77. kada je isključen Česnokov, ali je unatoč tome domaćin zadržao bod sve do kraja.

Belgija sada ima 15 bodova, odnosno, dva više od Sjeverne Makedonije. Wales ima utakmicu manje od Belgije, ali i pet bodova manje.

