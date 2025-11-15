FREEMAIL
ZAHTJEVAN ISPIT /

Mini Vatreni love osminu finala Svjetskog prvenstva, promašili zicer već u 5. minuti

Mini Vatreni love osminu finala Svjetskog prvenstva, promašili zicer već u 5. minuti
Foto: Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Uzbekistana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva za igrače mlađe od 17 godina možete pratiti na Net-hr-u

15.11.2025.
16:15
M.G.
Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska reprezentacija do 17 godina u subotu u Dohi igra protiv Uzbekistana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva i lovi plasman u osminu finala gdje bi momčad Marijana Budimira mogla igrati protiv reprezentacije Italije, koja je već ranije osigurala plasman.

 
Svjetsko prvenstvo za nogometaše do 17 godina, šesnaestina finala
15.11.2025.
16.45
0
Hrvatska
:
0
Uzbekistan

Hrvatska: Grahovac - Pajsar, Kumar, Jakirović, Kostelac - Slišković, Smiljanić - Radoš, Benkotić, Horvat - Kusanović

Uzbekistan:Šokirov - Musahonov, Hakimov, Bahodirhonov, Anvarov - Hasanov, Erimbetov, Šukurulajev, Abdumuminov- Sodikov, Sarsenbajev

 

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu i pritisnula Uzbekistance i mogla je povesti nakon kornera u petoj minuti, u stopostotnoj prilici bio je Kumar, no nije uspio svladati protivničkog golmana.

 

Utakmica je u tijeku

 

Hrvatska U17 ReprezentacijaUzbekistanMarijan BudimirItalija
