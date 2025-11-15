Mini Vatreni love osminu finala Svjetskog prvenstva, promašili zicer već u 5. minuti
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Uzbekistana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva za igrače mlađe od 17 godina možete pratiti na Net-hr-u
Hrvatska reprezentacija do 17 godina u subotu u Dohi igra protiv Uzbekistana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva i lovi plasman u osminu finala gdje bi momčad Marijana Budimira mogla igrati protiv reprezentacije Italije, koja je već ranije osigurala plasman.
Hrvatska: Grahovac - Pajsar, Kumar, Jakirović, Kostelac - Slišković, Smiljanić - Radoš, Benkotić, Horvat - Kusanović
Uzbekistan:Šokirov - Musahonov, Hakimov, Bahodirhonov, Anvarov - Hasanov, Erimbetov, Šukurulajev, Abdumuminov- Sodikov, Sarsenbajev
Hrvatska je dobro otvorila utakmicu i pritisnula Uzbekistance i mogla je povesti nakon kornera u petoj minuti, u stopostotnoj prilici bio je Kumar, no nije uspio svladati protivničkog golmana.
Utakmica je u tijeku
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'