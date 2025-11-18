Plenković o požaru zgrade Vjesnika: 'Šteta je velika, a vidjet ćemo koji su uzroci'

Premijer Andrej Plenković došao je u Vukovar iskazati pijetet svim žrtava Vukovara koji je, kako kaže, simbol otpora protiv Miloševićeve velikosrpske agresije u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila. Među ostalim je komentirao i požar zgrade Vjesnik koji je izbio noćas oko 11 sati.

"Ja sam bio cijeli put prema Vukovaru u kontaktu ministrom Božinovićem, Medvedom, a naravno i Bačićem koji je ostao u Zagrebu zbog požara u zgradi Vjesnika, tj nebodera Vjesnika, samo je neboder izgorio, ostali dio kompleksa nije", rekao je Plenković.

Kazao je da je požar izbio oko 23 sata te da u ovom trenutku nije poznat uzrok.

"Uzrok će se utvrditi zahvaljujući odvažnosti javnih vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba, svih drugih vatrogasaca, svih službi, policije naravno, koje su sudjelovale u osiguravanju i gašenju ovog požara, a on je ugašen u ovom trenutku i kontrolira se", rekao je Plenković

Država većinski vlasnik objekta

"Ne znamo kako je do toga došlo, država je suvlasnik nebodera, oko 60 posto, a tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih drugih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom vidljivo, a vidjet ćemo koji su uzroci. Ministarstvo nadležno za državnu imovinu, a to je ministarstvo gospodina Bačića, će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi i uredi", rekao je Plenković.

