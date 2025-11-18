FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DRŽAVA JE SUVLASNIK' /

Plenković o požaru zgrade Vjesnika: 'Šteta je velika, a vidjet ćemo koji su uzroci'

Plenković o požaru zgrade Vjesnika: 'Šteta je velika, a vidjet ćemo koji su uzroci'
×
Foto: Net.hr/pixsell/neva Zganec

Premijer je kazao da je požar izbio oko 23 sata, a da će uzrok utvrditi nadležne službe

18.11.2025.
10:51
Tesa Katalinić
Net.hr/pixsell/neva Zganec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premijer Andrej Plenković došao je u Vukovar iskazati pijetet svim žrtava Vukovara koji je, kako kaže, simbol otpora protiv Miloševićeve velikosrpske agresije u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila. Među ostalim je komentirao i požar zgrade Vjesnik koji je izbio noćas oko 11 sati.

"Ja sam bio cijeli put prema Vukovaru u kontaktu ministrom Božinovićem, Medvedom, a naravno i Bačićem koji je ostao u Zagrebu zbog požara u zgradi Vjesnika, tj nebodera Vjesnika, samo je neboder izgorio, ostali dio kompleksa nije", rekao je Plenković. 

Kazao je da je požar izbio oko 23 sata te da u ovom trenutku nije poznat uzrok.

"Uzrok će se utvrditi zahvaljujući odvažnosti javnih vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba, svih drugih vatrogasaca, svih službi, policije naravno, koje su sudjelovale u osiguravanju i gašenju ovog požara, a on je ugašen u ovom trenutku i kontrolira se", rekao je Plenković

Država većinski vlasnik objekta 

"Ne znamo kako je do toga došlo, država je suvlasnik nebodera, oko 60 posto, a tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih drugih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom vidljivo, a vidjet ćemo koji su uzroci. Ministarstvo nadležno za državnu imovinu, a to je ministarstvo gospodina Bačića, će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi i uredi", rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i Jandroković odali počast žrtvama Vukovara: 'Posebno smo dirnuti'

Andrej PlenkovićVjesnikPožarUzrok Požara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DRŽAVA JE SUVLASNIK' /
Plenković o požaru zgrade Vjesnika: 'Šteta je velika, a vidjet ćemo koji su uzroci'