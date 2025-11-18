Oni su radili na 16. katu Vjesnikovog nebodera: 'Pitanje je hoćemo li više ikada moći unutra'

U požaru koji je zahvatio Vjesnik nastradali su prostori posljednjeg medija koji aktivno radi iz te zgrade - radiostanice Laganini FM-a. Njihovi su prostori na 16. katu zgrade, a zamjenik predsjednika Uprave, Igor Horvat, rekao nam je da još uvijek ne znaju kolika je točno šteta.

"Trenutno, iskreno rečeno, nemamo ni sami službene informacije je li zahvatilo ili nije naše prostore. Ali se iz slika vidi da je cijela zgrada otišla u plamenu. Pokušavamo tehnički riješiti da nastavimo s emitiranjem, ali u ovom trenutku što točno i kako, trenutno ne znam ni ja", kazao nam je Horvat.

Iako nemaju službene informacije, vjeruju da je sve uništeno jer su izgubili vezu s tehnikom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nastavak emitiranja moguć već danas

"Vatrogasci su na uviđaju još sigurno nekakvih pet/šest dana dok se to sve sto postotno ne ugasi i mi to tada nemamo pristup našim prostorima. Ali takav požar je varijanta da je pitanje hoće li se ikada više moći unutra", rekao je Horvat.

Ističe i da se nastavak emitiranja Laganini FM-a može očekivati već danas ako sve prođe po planu.

"Pokušat ćemo s pričuvom današnje emitiranje, a od sutra kreće akcija osposobljavanja bilo kakvog privremenog studija, dok ne vidimo što ćemo i kako ćemo dalje", rekao je Horvat.

Većinski vlasnik je Bačićevo ministarstvo

Manji dijelovi Vjesnika drže privatne tvrtke, među kojima i Laganini FM, dok je najveći vlasnik država. Tako Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine drži nešto više od 60 posto vlasništva.

Upravo zbog složene vlasničke strukture objekta, cjelovit plan obnove i prenamjene nikada nije donesen, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević upozorava da postoji mogućnost rušenja zgrade.

"Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu", kazao je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnik smatra da je ovo uzrok buktinje u Svetoj Nedelji