Nina Badrić emotivnom objavom zaključila godinu: 'Bila je jako plodonosna. Hvala ti'

Jedna od naših najpopularnijih pjevačica, Nina Badrić (53), oprostila se od 2025. godine emotivnom objavom na svom Instagram profilu.

Kroz dinamičan video koji sažima njezine najveće trenutke iz godine na izmaku, Nina je sa svojih više od 450 tisuća pratitelja podijelila osjećaje i profesionalne uspjehe koji su je obilježili.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Godina za pamćenje ispunjena uspjesima

U video pregledu godine, Nina je obožavateljima pružila uvid u atmosferu s brojnih koncerata, energične nastupe, glamurozna izdanja i emotivne trenutke iza pozornice. Objava je popraćena iskrenim osvrtom u kojem pjevačica ne skriva zadovoljstvo postignutim.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kakva je ovo godina bila! Kad bi odabrala jednu riječ to bi bila zahvalnost", započela je pjevačica. Zatim je naglasila kako je zahvalna na predivnim koncertima koji su obilježili 2025. godinu.

"Započela sam veliku turneju 'Moji ljudi' koja se lijepo gradi i nastavlja dalje, završila sam album koji je u 2. mjesecu dostupan na svim platformama, snimila puno novih pjesama i zaljubila se u Alive. Napravili smo novi program s akustičnim koncertima uz pratnju unplugged orkestra s kojim paralelno nastavljam pričati jednu sasvim drukčiju glazbenu priču", dodala je.

Nina je na kraju poručila: "Bila je ovo jako plodonosna godina koja će mi ostati u prekrasnom sjećanju. 2025. hvala ti."

Njezina objava brzo je prikupila tisuće reakcija i brojne komentare podrške. Među porukama istaknula se jedna: "Zato ozdravi što prije", koja aludira na nedavne zdravstvene poteškoće zbog kojih je pjevačica bila primorana odgoditi koncert u Bihaću. Naime, Nina Badrić je krajem prosinca objavila da se bori s prehladom i temperaturom.

Unatoč kratkoj pauzi zbog bolesti, Ninu čeka uzbudljiv početak 2026. godine. Uskoro izlazi njezin dugoočekivani album "Moji ljudi", koji će zasigurno pratiti i nastavak istoimene turneje. Već su najavljena i dva velika koncerta u beogradskom Sava Centru, 20. i 21. veljače 2026., za koje vlada ogroman interes.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka, Marin i Mateo kao Saša, Tin i Kedžo! Poslušajte božanstveni pop-trap i prosudite sami