Anušić najavio drugu generaciju ročnika, rijetki 'prizivaju savjest': Evo koliko će biti vojnika

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u petak u Đakovu kako obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) počinje 18. svibnja, a broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti 54 žene.

"Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, završetak obuke za prvi naraštaj je sutra. Drugi naraštaj bit će povećan s 800 na 900 ročnika. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja interes za ostanak u Oružanim snagama iskazalo je njih 260. Velika je to stvar za popunjavanje Oružanih snaga i naše pričuve", rekao je Anušić koji je u Đakovu sudjelovao na akademiji u povodu Dana grada.

Izrazio je i zadovoljstvo malim brojem mladića koji se poziva na priziv savjesti.

"Držimo se na 2-3 posto onih koji su se pozvali na priziv savjesti što je odlično, izvan svih naših očekivanja koja su se kretala 40, 30 posto. Držimo se ispod 3 posto što je fenomenalno. Još uvijek je veliki broj onih koji nemaju obvezu temeljnog osposobljavanja i oni dolaze dragovoljno. U novom naraštaju bit će i 54 žene", kazao je ministar obrane.

Povratak u Beli Manastir

Komentirao je i povratak Hrvatske vojske u Beli Manastir gdje se zbog toga ide u uređenje vojarne. Kaže kako je trenutno završena projektna dokumentacija a kompleks očišćen, odnosno unutar njega srušeno je sve što je bilo planirano.

"Moja procjena je da ćemo do kraja godine potpisati ugovor s izvođačem radova i 2028. treba biti završna godina kada ćemo imati vojarnu u Belom Manastiru, s 500 do 600, a maksimalno 800 vojnika", rekao je Anušić.

Anušić je kao izaslanik predsjednika Vlade na svečanoj akademiji u povodu Dana grada rekao kako je Đakovo važno, tim više što je u njemu i sjedište Đakovačko-osječke nadbiskupije. Grad ima veliku potporu Vlade i Osječko-baranjske županije za projekte koji se provode.

"No, nije sve samo u projektima; ima nešto i u atmosferi, ljudima, idejama. Godine 2014., 2015., 2016. Slavonija kao da je živjela u jednoj depresiji, jednom defetizmu, čemu smo i sami pridonijeli, a dio ljudi u takvoj klimi otišao je raditi van. Najveći uspjeh danas je promjena percepcije o Slavoniji i ljudi se vraćaju. Vlada će i dalje stajati iza Slavonije i njezinih potreba – rekao je Anušić.

O realiziranim i planiranim projektima u Gradu Đakovu govorio je gradonačelnik Marin Mandarić, a punu podršku Županije još jednom je istaknula osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Sedam pojedinaca i kolektiva za svoje zasluge u kulturnom, sportskom i društvenom životu grada primilo je gradska priznanja.

