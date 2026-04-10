Kao da poraza u Zenici nije ni bilo! Italija se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu, evo što je razlog

Nogometna reprezentacija Italije izgubila je od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, ali ipak se nadaju da će završiti na Mundijalu zbog političkih zbivanja.

Talijani, naime, priželjkuju da će upasti na Mundijal kao zamjena za Iran, čiji je nastup upitan zbog sukoba s SAD-om i rata na Bliskom Istoku.

FIFA ima pravilo da u slučaju povlačenje reprezentacije s Mundijala može sama izabrati zamjenu i zbog toga se probudila nada Talijana da će vidjeti svjetsku smotru jer su najbolje rangirana reprezentacija na ljestvici FIFA-e koja nije izborila SP.

No, to nije pretjerano realno jer je izglednije da će mjesto Irana, ako uopće dođe do povlačenja, preuzeti druga azijska reprezentacija, najvjerojatnije Ujedinjeni Arapski Emirati.

