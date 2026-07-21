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'NASTAVLJAMO S DIJALOGOM' /

Plenković se sastao s Čovićem i Filipović: 'Izbori u BiH su ključni za političku stabilnost'

Plenković se sastao s Čovićem i Filipović: 'Izbori u BiH su ključni za političku stabilnost'
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Foto: Screenshot/X

'Nastavljamo voditi redovit dijalog o političkoj situaciji u BiH, europskom putu zemlje te jačanju bilateralne suradnje', kazao je premijer

21.7.2026.
16:17
Hina
Screenshot/X
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Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je u utorak nadu da će predstojeći izbori u BiH pridonijeti političkoj stabilnosti te zemlje, uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda.

On je u Zagrebu primio predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića i zastupnicu u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijanu Filipović.

"Nastavljamo voditi redovit dijalog o političkoj situaciji u BiH, europskom putu zemlje te jačanju bilateralne suradnje. Predstojeći izbori bit će važan politički trenutak za BiH te se nadamo da će pridonijeti političkoj stabilnosti zemlje, uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda, što je temelj stabilne i funkcionalne Bosne i Hercegovine", rekao je Plenković na X-u.

Darijana Filipović osoba je koju je HDZ BiH istaknuo kao svoju kandidatkinju za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH, ocjenjujući da ona ima realne izglede pobijediti na izborima nakon što su brojniji Bošnjaci u više navrata preglasali Hrvate. 

Svojeg kandidata ima i hrvatska oporbena petorka, Zdenka Lučića, ali i stranka Demokratski front Željka Komšića koju zastupa Slaven Kovačević

Četiri puta dosad je glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskoga člana kolektivnog predsjedništva BiH biran Komšić, koji se na predstojećim izborima nema pravo kandidirati. 

'Nastavljamo s potporom Hrvatima u BiH'

Plenković je rekao da je na sastanku istaknuta i važnost daljnjih reformskih napora na europskom putu BiH.

"Geopolitičke okolnosti promijenile su ozračje u EU-u prema proširenju, što je prilika za ostvarivanje iskoraka u pristupnom procesu, uz ispunjenje kriterija", istaknuo je.

Dodao je da je u razgovorima poseban naglasak stavljen na nastavak razvoja gospodarske suradnje i trgovinske razmjene, prometne povezanosti dviju država te provedbu projekta Južne plinske interkonekcije kao strateškog doprinosa energetskoj sigurnosti.

"Vlada RH nastavit će pružati snažnu potporu Hrvatima u BiH kroz ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, kulturu i prometnu infrastrukturu, koja pridonose i boljitku cijele Bosne i Hercegovine", dodao je.

Andrej PlenkovićBosna I HercegovinaIzboriDragan Čović
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