FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUKLA LJUBAV /

Kolarić napustio SDP, krenula šuškanja: 'Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka'

Kolarić napustio SDP, krenula šuškanja: 'Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka'
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

'Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem. Ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje', otkrio je Branko Kolarić u pismu

21.7.2026.
14:08
Hina
Neva Zganec/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić u utorak je izrazio žaljenje zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, poručio mu da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika te ga upitao za točnost „priče“ da će biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini.

Kolarić, donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, u ponedjeljak je objavio da napušta SDP, rekavši da s tom strankom više ne dijeli iste ideje.

„Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade. Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić“, priopćio je Đujić.

Kaže i da će se vrlo brzo vidjeti je li to motiv Kolarićeva izlaska iz SDP-a ili „Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli.”

Đujić nije iznenađen Kolarićevom odlukom

Đujić navodi i da nije iznenađen takvom odlukom „budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci“, zaželjevši Kolariću sreću i uspjeh u daljnjem životu.

„Žao mi je što je odlučio napustiti SDP, ali to je njegova odluka i njegov izbor“, ističe politički tajnik SDP-a i dodaje kako smatra da bi bilo politički korektno da Kolarić vrati saborski mandat stranci na čijoj je listi izabran i koja mu je omogućila da bude zastupnik.

„Građani su glas dali SDP-u i politici koju smo zajedno predstavljali. Ako je odluku donio zbog načela kao što tvrdi, onda vjerujem da će to i učiniti“, priopćio je Đujić.

Kolarić je SDP napustio nakon 19 godina članstva.

"Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP-a jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem. Ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli", naveo je Kolarić u pismu predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a, koje je u ponedjeljak objavio na svojoj facebook stranici.

SdpBranko KolarićAndrej PlenkovićSaša Đujić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike