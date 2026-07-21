Kolarić napustio SDP, krenula šuškanja: 'Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka'

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić u utorak je izrazio žaljenje zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, poručio mu da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika te ga upitao za točnost „priče“ da će biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini.

Kolarić, donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, u ponedjeljak je objavio da napušta SDP, rekavši da s tom strankom više ne dijeli iste ideje.

„Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade. Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić“, priopćio je Đujić.

Kaže i da će se vrlo brzo vidjeti je li to motiv Kolarićeva izlaska iz SDP-a ili „Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli.”

Đujić nije iznenađen Kolarićevom odlukom

Đujić navodi i da nije iznenađen takvom odlukom „budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci“, zaželjevši Kolariću sreću i uspjeh u daljnjem životu.

„Žao mi je što je odlučio napustiti SDP, ali to je njegova odluka i njegov izbor“, ističe politički tajnik SDP-a i dodaje kako smatra da bi bilo politički korektno da Kolarić vrati saborski mandat stranci na čijoj je listi izabran i koja mu je omogućila da bude zastupnik.

„Građani su glas dali SDP-u i politici koju smo zajedno predstavljali. Ako je odluku donio zbog načela kao što tvrdi, onda vjerujem da će to i učiniti“, priopćio je Đujić.

Kolarić je SDP napustio nakon 19 godina članstva.

"Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP-a jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem. Ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli", naveo je Kolarić u pismu predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a, koje je u ponedjeljak objavio na svojoj facebook stranici.

Bačić: 'U strankama uvijek ima ulazaka i izlazaka' Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se u utorak na izlazak Branka Kolarića iz SDP-a, istaknuvši kako u svim strankama uvijek ima ulazaka i izlazaka, a po pitanju Brodosplita ocijenio je kako Grad Split s pravom očekuje da se dio tog zemljišta prenamijeni. Bačić je obišao gradilišta poslijepotresne obnove u Zagrebu nakon čega su ga novinari upitali ima li za Kolarića mjesta u HDZ-u nakon što je izašao iz SDP-a poslije dugogodišnjeg članstva. "Napisao je pismo svojoj stranci, koji su razlozi, to znaju on i SDP, a gdje će Kolarić nastaviti svoj politički put i karijeru, to je na njemu", odgovorio je Bačić. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, dodao je. "Očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to bio razlog njegova izlaska iz SDP-a", ocijenio je Bačić. Donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Zagreb Kolarić u ponedjeljak je objavio da nakon 19 godina napušta stranku, rekavši da s SDP-om više ne dijeli iste ideje.