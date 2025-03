Hoće li Srđan Mlađan ostati u zatvoru? Redatelj Dosjea Jarak: 'Institucije su to jako ozbiljno shvatile'

Dan nakon što je Varaždinsko tužiteljstvo podignulo optužnicu protiv trenutačno najopasnijeg hrvatskog zatvorenika Srđana Mlađana, reakcije ne prestaju. Sve zanima isto pitanje može li optužnica koja je protiv njega podignuta spriječiti Mlađanov izlazak iz zatvora za dvije godine.

Sisački monstrum krvavi pohod počeo je 1998. kada je ubio 16 godišnju djevojku i umirovljenika. Zbog dobrog vladanja u zatvoru odobreni su mu slobodni vikendi, a tijekom jednog takvog 2002. opljačkao je banku, ubio policajca pa zatočio troje ljudi. Za sve to osuđen je na 27 godina zatvora.

"U trenutku kad je Željko Bijelić počeo pričati silne detalje oko boravka u zatvoru, oko druženja sa Srđanom Mladenom i osobito oko toga što je Srđan Mlađan o njemu govorio, odmah nam je bilo jasno da je ovo moćno, da je ovo jako i da će to izazvati jako veliki odjek. A evo, to se sada i pokazalo", rekao je redatelj i scenarist "Dosjea Jarak" Dario Todorović.

"Naravno, mi ne možemo prejudicirati što će na kraju biti, a kakav će biti sudski postupak i kakva će biti odluka. To stvarno ne znamo, to ne zna nitko. Ali očito je da je ono što je nama izgovorio Željko Bijelić imalo jako, jako veliku težinu i da su to institucije jako ozbiljno shvatile", dodao je Todorović.

