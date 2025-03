Ovo je ispovijest kuma Srđana Mlađana: 'Rekao je da jedva čeka da se prošeće s njezinom glavom u torbi'

Tijekom izdržavanja desetogodišnje zatvorske kazne "rođeni ubojica" Srđan Mlađan pušten je na slobodan vikend s kojega se nije vratio u zatvor. Opljačkao je banku, ubio policajca i tročlanu obitelj držao kao taoce. Na slobodu bi trebao izaći 2027. godine i to nakon 29 godina zatvora. Ekskluzivno svjedočenje Željka Bjelića, vjenčanog kuma Srđana Mlađana dovelo je do nove optužnice protiv sisačkog monstruma. Varaždinsko tužiteljstvo izvijestilo je da je protiv 44-godišnjaka, ne navodeći njegov identitet, podnijelo optužnicu zbog sumnje u poticanje drugog zatvorenika na više kaznenih djela, među kojima su više teških ubojstava i otmica.

Bjelić je u raznim zatvorima, zbog prevara, proveo ukupno 15 godina. Srđana Mlađana upoznao je u Lepoglavi. Za Dosje Jarak otkrio je kakve sve grozote krije Mlađanova zatvorska bilježnica.

"Onda bih uzeo nož i odsjekao joj uho", počeo je čitati dijelove pisma prije nego što se slomio. Svako jutro budi se sa Srđanom Mlađanom u glavi. Zatvorsko vjenčanje Srđana Mlađana i Elije Molnar ujedno je obilježilo i početak kraja njihova prijateljstva. Danas je Bjelić na slobodi i u strahu od Mlađanove osvete. Razgovarajući s Andrijom Jarkom za epizodu "Rođeni ubojica Srđan Mlađan", u ruci je držao dijelove dnevnika koje je pisao njegov bivši cimer.

"Srđan Mlađan je najopasnija osoba i najgori monstrum i najveći prevarant u mojem životu kojeg sam upoznao. Uspio me obmanut", rekao je Željko koji je opisao Mlađana kao "finu kulturnu osobu u obliku monstruma".

Upravo je svjedočanstvo za Dosje Jarak dovelo do nove optužnice koja bi mogla zadržati najvećeg monstruma u zatvoru.

Kad su postali cimeri, Željko je mislio da je Srđan "normalna osoba".

"Zna lijepo razgovarati. Može biti kulturan i umiljat", rekao je. Jedno vrijeme bili su kao prst i nokat. Čak ga je pitao da mu bude vjenčani kum. Željko je bio sretan i ponosan na njega. Dva sata prije vjenčanja s djevojkom Elijom koju je upoznao preko pisama, zatvorski čuvar pitao ga je siguran li je da želi biti kum Srđanu Mlađanu. Sat vremena nakon svadbe, drugi pravosudni policajac mu je rekao:

"Nisi svjestan što radiš", Brzo nakon svadbe pukla je ljubav između cimera, a Željko je opisao i kako je došlo do toga. Nakon što je završio telefonski poziv sa suprugom, Srđan se počeo smijati i rekao:

Kulminacija nakon vjenčanja

"Možeš misliti one ku**e. Ona meni kaže da jedva čeka da se prošeta sa mnom Zagrebom. Ja kažem pa što je tu loše", rekao je Željko i nastavio s grčem u grlu:

"Ja isto jedva čekam, ali da se prošetam s njezinom glavom u torbi", rekao je. Tada je Željko shvatio s kim ima posla. Kumstvo sa Srđanom etiketiralo ga je za cijeli život.

Željko je za Dosje Jarak i rekao da 2027. godina kuca na vrata te da nitko nije svjestan što se će se dogoditi kada izađe. Jači je nego što ga se sjećamo kada su njegove slike punile medije. Srđan Mlađan ima bilježnicu na pologu koja mu je oduzeta iz sigurnosnih razloga u kojoj opisuje kome, što i zbog čega će napraviti kada izađe van. Tražio je da Željko ubije ljude koji se nalaze u toj bilježnici. Ima i pismo koje je napisao što će raditi ljudima.

"Bilo je dosta razgovora s njom u mojoj glavi. Hvata me ogroman bijes, kipi u meni. Udarao bih nju i njega i sve ostale, pogotovo moje bivše prijatelje. Sve bih ih stavio u istu prostoriju, zaključao i progutao ključ. Onda bih ih prvo udarao kao što nikada nisam, a udarao sam puno puta. Kada bih njih dvojicu izbacio iz stroja, onda bih uzeo palicu, udarao na zemlji dok ne bih čuo da svaka kost od lubanje do palca ne bi pukla. Onda bih uzeo nož i odsjekao joj uho, a na drugo bih joj šapnuo i rekao trebala si slušati mene ti mala svinjo. Zar ti nisam rekao. Nekako je dopuzala do mene i gledam joj u one bademaste oči koje sam nekad volio, a sada ih godinama prezirem i čekam ovaj dan. Uzimam je lagano za glavu i podižem je prema sebi. Hvatam je za prste i lomim. Sva četiri odjednom. Čujem krc. Urlici dobivaju novu razinu glasnoće. Najradije bih joj iščupao i ta dva oka iz glave, ali onda bi sve bilo gotovo, a ne želim to. Ne osjećam više ništa za to smeće. Udaram je po licu i glavi dok ne ostane ništa što sam prepoznao i ljubovao", pročitao je Željko pismo koje je bilo u bilježnici. Željko vjeruje da je Srđan psihopat kojeg treba strpati na psihijatriju čim izađe iz zatvora.

Tražio je tko će odraditi posao umjesto njega

Srđan nije završio s poslom. Željko vjeruje da se i sprijateljio s njim da bi ga iskoristio za zlodjelo. Tražio ga je da ubije čovjeka koji ga je tretirao za kaznu zbog koje je sada u zatvoru, a to je pljačka ljekarne koju je počinio na jednom slobodnom vikendu.

Andrija Jarak otkrio je u utorak navečer u RTL-u Danas da su ih nekoliko dana nakon emitiranja epizode Srđan Mlađan - rođeni ubojica, zvala tijela kaznenog progona i tražili snimku emisije.

"Očito su iz ovog ekskluzivnog svjedočenja Mlađanovog kuma i nekadašnjeg najboljeg prijatelja, nadležna tijela zaključila da postoje itekako opravdani elementi za podizanje optužnice. Dario Todorović, Marijana Čikić i ja, kada smo krenuli raditi emisiju, zvali smo dvadesetak ljudi, poznanike, obitelj žrtava i ostale. Javio nam se Željko Bijelić jer je htio popričati s nama, došao je na sastanak koji je trajao nekoliko sati. Bilo nam je impresivno jer je odmah tad rekao da će govoriti u kameru, da mu ne moramo zamračiti sve, ne moramo mu mijenjati glas, govorit će punim identitetom i sve što kaže je istina", rekao je Andrija Jarak i objasnio kako to da se nije bojao:

"Očito je procijenio da je Srđan Mlađan sigurnosni problem, rekao je da mu je ušao u mozak i da mu je zbog toga i naređivao da napravi određena kaznena djela. Ponavljam, činjenica da je gospodin Bijelić govorio u kameru i nije tražio ništa drugo, znali smo da imamo veliku stvar. Podizanje ove optužnice to je i potvrdilo".

Jarak je i konstatirao da je Kazneni zakon jasan te da Mlađanu prijeti dugotrajna kazna zatvora od 10 do 25 ili 30 godina.

"To je jedno od najtežih kaznenih djela. Poticaj na ubojstvo se tretira kao i samo ubojstvo", objasnio je.

