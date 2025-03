Andrija Jarak o Srđanu Mlađanu: 'Optužnica je vrlo ozbiljna, prijeti mu dugogodišnji zatvor'

U studiju RTL-a Danas gost je Andrija Jarak zbog čijeg je Dosjea i podignuta nova optužnica protiv Srđana Mlađana.

Znači li ovo da ubojica Mlađan ipak neće tako skoro iz zatvora?

"Neću prejudicirat, to je nezahvalno. No, činjenica je da su kvalifikacije u optužnici dosta ozbiljne, poticaj na teško ubojstvo, protupravno lišavanje slobode... Sad ide procedura, treba se formirati vijeće koje će potvrditi tu optužnicu. Ako se potvrdi, ide suđenje. Sama činjenica da je optužnica tu je velika stvar. Nekoliko dana nakon emitiranja naše epizode, zvala su nas tijela kaznenog progona i tražili su snimku emisije, mi smo je naravno ustupili. Očito su iz ovog ekskluzivnog svjedočenja Mlađanovog kuma i nekadašnjeg najboljeg prijatelja, nadležna tijela zaključila da postoje itekako opravdani elementi za podizanje optužnice".

Kako je došlo do svjedočenja kuma koje je bilo u ključno u podizanju optužnice?

"Dario Todorović, Marijana Čikić i ja, kada smo krenuli raditi emisiju, zvali smo dvadesetak ljudi, poznanike, obitelj žrtava i ostale. Javio nam se Željko Bijelić jer je htio popričati s nama, došao je na sastanak koji je trajao nekoliko sati. BIlo nam je impresivno jer je odmah tad rekao da će govoriti u kameru, da mu ne moramo zamračiti sve, ne moramo mu mijenjati glas, govorit će punim identiteom i sve što kaže je istina".

Kako to da se nije bojao?

"Očito je procjenio da je Srđan Mlađan sigurnosni problem, rekao je da mu je ušao u mozak i da mu je zbog toga i naređivao da napravi odeđena kaznena djela. Ponavljam, činjenica da je gospodin Bijelić govorio u kameru i nije tražio ništa drugo, znali smo da imamo veliku stvar. Podizanje ove optužnice to je i potvrdilo".

Koliko mu godina sada prijeti?

"Kazneni zakon je tu poprilično jasan, od 10 godina do dugotrajne kazne zatvora - to može biti 25 godina, 30. To je jedno od najtežih kaznenih djela. Poticaj na ubojstvo se tretira kao i samo ubojstvo".

Dvije epizode o Srđanu Mlađanu - nazvane Rođeni ubojica bile su i najgledanije u serijalu Dosje Jarak - zbog čega toliki interes baš za tu priču?

"On nije obična ubojica, te bi po sadašnjem stanju trebao izaći u svibnju 2027. godine. Zbog svih svjedočanstava koje smo čuli u Dosjeu i svih ljudi i obitelji žrtava koji su rekli da je on zbog ničega ubio sve te ljude. Svi su se složili u jednome, kako kažu stručnjaci u serijalu - ako mu se pokaže prilika, on će ponovno ubiti. Ponavljam, drago mi je da su tjela kaznenog progona reagirala te da ova priča ima pravosudni nastavak. Nećemo prejudicirati, vidjet ćemo što će se dogoditi".

