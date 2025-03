SIMBOL KARNEVALA / Slasne krafne prije eura koštale 5 kuna, a sada ih plaćamo... Ma od cijene boli glava

Nisu zdrave, ali mogu biti jako ukusne i simbol su karnevala. Naravno, riječ je o sočnim krafnama. One slatke, ali cijene - paprene. No, potražnja nikad veća. 'Preko tjedna idemo nekoliko stotina, preko vikenda nekoliko tisuća, a tako će biti i danas budući da je danas vrhunac fašnika bit će tu 4-5 tisuća krafnica, a potražnja je i veća. Mi radimo na starinski način i jednostavno ne stignemo tu potrebu zadovoljiti', rekla je slastičarka Snježana Frklić. Prije uvođenja eura, koštale su 5 kuna, a sada u prosjeku stoje od 1 do 2 eura. No, (unatoč cijeni) zbog njih se - čeka u redovima.