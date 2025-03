Kovač: 'Zelenski je Trumpu koji ga hrani i daje novac došao bahat. Trebao je biti lukaviji'

Amerika ne blokira ulazak Hrvatske u OECD, tvrdi to ministar gospodarstva. Iz Ministarstva vanjskih poslova pojašnjavaju da je Hrvatska zadovoljila sve uvjete za ulazak u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj - kada je riječ o trgovini, a američki su partneri glasanje samo odgodili. Usuglašavanje zna potrajati, jer 38 država članica treba donijeti jednoglasnu odluku. U međuvremenu Amerika je odlučila obustaviti svu pomoć Ukrajini pa smo o tim temama u RTL-u Danas razgovarali s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačom.

Kako će Trumpova obustava vojne pomoći Ukrajini utjecati na tijek rata?

Vidimo, gospodin Zelenski je došao dosta je samouvjeren, rekao bih, ako hoćete bahat u Bijelu kuću kod gospodina Trumpa, koji ga hrani i koji mu daje novce i jedini mu može pružiti mogućnost primirja s Rusijom. No, s njim se prepire. Razumijem njegovu tešku situaciju, ali to se ne radi kada 'Uncle Donald' kaže: 'Ne dam više novce', ona se mijenja stav jer shvaćaš da bez Amerikanaca ne možeš.

Što je po vama trebao šutjeti?

Trebao je biti lukaviji, poput Macrona – možda ubaciti neku šalu, pokazati šarm. Treba shvatiti da je on ipak podčinjen u odnosu na Trumpa. Trump mu može uskratiti pomoć što i čini. Treba shvatiti okolnosti i koje je vaše mjesto u toj hijerarhiji.

Jesu li ga trebali ovako izvrijeđati?

Ne, nisu ga trebali izvrijeđati. To nije bilo ni planirano. Razgovor je trajao malo duže pred kamerama, a gospodin Zelenski nije se smio na takav način postaviti. Time je samo olakšao gospodinu Trumpu donošenje ovakvih odluka. Trebao se postaviti lukavije. To je, naravno, lako reći, ali ako vas netko financira, daje vam novac i štiti vas, ne možete se s njim raspravljati kao da ste vi 'boss'. Boss je Trump, gospodin Zelenski nije boss.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Europa najavljuje povećanje potrošnje za obranu. Je li za to sada kasno?

Nikada nije kasno. Europska unija, države članice i Europska komisija sve više shvaćaju da je potrebna reorganizacija. O tome sam govorio i u vašoj emisiji prije nekoliko mjeseci. To se sada polako događa, iako još nisu poduzete radikalne mjere. Radikalna mjera bila bi, primjerice, da gospodin Trump kaže kako SAD više ne želi biti dio NATO-a i da Europljani trebaju sami preuzeti odgovornost za svoju obranu. To bi bila prava revolucija. Druga mogućnost bila bi da mi sami odlučimo napustiti NATO i osloniti se isključivo na vlastite snage, ali to ne vidim kao realnu opciju. Ostat ćemo vezani za SAD, ali Amerikanci će očekivati da se više angažiramo u vlastitoj obrani. Vidite, i Britanci, i Poljaci, i Nijemci, i Španjolci ne mogu zamisliti svoju obranu bez Amerikanaca. Mi smo mentalno i vojno ovisni o SAD-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li suglasje unutar Europske unije o tom pitanju?

Recimo da postoje različita mišljenja. Francuzi imaju jedan stav, Britanci drugi. Sada su razradili nekakav plan koji žele predstaviti Amerikancima, ali koliko je on realan? Predviđa primirje u zraku i na moru, ali ne i na kopnu. Kako će ga onda osigurati? Samo s Amerikancima prema tome treba biti realni i shvatiti da su nam potrebni europski mehanizmi suradnje. Potrebna nam je nova sigurnosna arhitektura u Europi, kao i Europsko vijeće za sigurnost.

Koliko Hrvatskoj može naštetiti ova odgoda primanja u OECD ?

Nemojmo pretjerivati. Ta organizacija je svakako korisna i lijepo je biti njezin dio, ali to nije ključno pitanje. Organizacija je nastala iz Organizacije za europsku ekonomsku suradnju na temelju Marshallova plana, dakle opet američka priča nakon Drugog svjetskog rata. Naravno da bi bilo dobro biti unutra, ali nema potrebe za posebnom uznemirenošću. To će doći s vremenom. Puno veći izazov trenutno predstavlja trgovinski rat i pitanje carina.

Bijesni trgovinski rat, vidimo što se događa s carinama. Što Hrvatska treba napraviti u ovoj situaciji?

Hrvatska mora raditi na vlastitoj reorganizaciji. Amerika provodi strategiju kakvu je u 1930-ima provodio Roosevelt. Trump svjesno prekida odnose kako bi reorganizirala svijet. Trump sada koristi ovlasti koje su stvorene još tada, a Kongres je to izglasao 1934. godine. to je ovlast da samostalno diktira carine, što je prije radio Kongres. On sad to radi namjerno kako bi promijenio odnose Njegova strategija će se reflektirati na Europu, Europsku uniju i europske proizvođače automobila. Hrvatska u tom kontekstu treba jačati svoju otpornost u prehrambenoj industriji, energetskoj politici i na vojnom planu.

Kako komentirate kaos u srbijanskom parlamentu?

To je bio dobar politički show. Gospodin Vučić i njegova stranka imaju većinu u Narodnoj skupštini i dovoljno ruku da donose zakone i izglasavaju razne odluke. Ako ne dođe do velikih prosvjeda, vlast u Srbiji ostaje u rukama gospodina Vučića.

Može li situacija eskalirati?

Nikad ne reci nikad, ali opozicija, iako se trudi, jednostavno nema dovoljan broj ruku. Ruke su na strani Vučića i gospođe Brnabić i ostatka ekipe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa