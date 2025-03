Detalji nevjerojatne priče iz Zadra: Kako su inspektor za droge i diler zajedno vodili ilegalni biznis?

Zadarski inspektor (43) kriminaliteta droga iz Zadra i dvije godine stariji zadarski diler i dugogodišnji ovisnik zajedno su preprodavali drogu. Akcijom PN USKOK uhićeni su proteklog vikenda nakon višemjesečnog praćenja.

382 grama heroina i 420 grama kokaina, tri digitalne vage za precizno mjerenje, električni uređaj za vakuumiranje i različita „punila“ za miješanje s drogom kako bi dobila na količini – sve su to pripadnici PN USKOK pronašli u stanu svog kolege inspektora za droge u Zadru i uhitili ga zajedno s još jednim dilerom - njegovim suradnikom.

"Ne možete vjerovati da je sve to ušlo u baš sve pore našeg društva. To je prestrašno. Takvi ljudi, po meni, iz zatvora nikad ne bi izišli, a svu imovinu bi im uzela i podilila" kaže Zadranka Draga Letinić, a njezin sugrađanin Anton Mikulić poručuje: "To je otužno, ali svi znaju da je to tako. Najveći dileri su u policiji. To se zna, to nije ništa novo. Međutim, šta rade te institucije? Ništa".

Bivši načelnik zadarske krim policije smatra kako su takve situacije najteže i najneugodnije upravo za policiju.

"To su osobe koje su ajmo reći na neki način zastranile, koje su duboko u sustavu, koje su educirane, osobe koje imaju pristup podatcima koji su najtajniji iz obrade i na kraju oni su te podatke koristili" kaže kriminalist Antun Novoselović.

Zadrane je šokirala vijest jer inspektor dolazi iz ugledne obitelji - otac mu je bivši sudac Županijskog suda u Zadru, a brat savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu.

"Ovakvi događaji dovode do toga da građani gube povjerenje u sustav, a ovdje je riječ o drogi na koju smo mi svi osjetljivi. A činjenica jest da je danas droga opasnost broj 1 za djecu, za omladinu i za budućnost. Ali, ja i dalje vjerujem da ovo samo iznimka, a ne pravilo i da je pozitivno što policija raščišćava to u svojim redovima" smatra zadarska odvjetnica Ivana Raspović.

Navodno je 43-godišnji policajac dilera upoznao kada je bio uhićen i onda ga angažirao da radi za njega. Davao mu je po 50-ak grama kokaina i heroina, a on mu je tjedno donosio nekoliko tisuća eura zarade.

"Ovakve slučajeve stvarno treba dobro ispitati i povezanost unutar te strukture s možebitnim još nekim osobama, ali to treba raščistiti. Policija je to po meni, u ovom slučaju, dobro odradila" zaključuje bivši šef zadarskog krima Antun Novoselović.

Sada već bivšeg inspektora USKOK tereti za zloporabu položaja i ovlasti te za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a njegovog suradnika za poticanje. Obojici je određen jednomjesečni pritvor zbog mogućnosti ponavljanja djela.

