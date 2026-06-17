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Ivana Knöll u vrućem izdanju zauzela tribine i opčarala navijače

Ivana Knöll u vrućem izdanju zauzela tribine i opčarala navijače
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Foto: Jose Breton/Zuma Press/Profimedia

Danas je uspješna poduzetnica, model i DJ-ica koja nastupa pod imenom Knolldoll

17.6.2026.
22:19
Antonela Ištvan
Jose Breton/Zuma Press/Profimedia
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Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knöll (33), ponovno je u centru pažnje. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija s AT&T stadiona u Dallasu, jasno dajući do znanja da je spremna za još jednu vatrenu podršku hrvatskoj reprezentaciji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Izdanje za pamćenje

Kao i uvijek, Ivana nije razočarala svojim modnim odabirom. Na fotografijama pozira u prepoznatljivom stilu s hrvatskim obilježjima. Odjevena je u izazovni korzet s prozirnim dijelovima i crveno-bijelim kvadratićima na grudima te kratke traper hlačice s ušivenim detaljima "šahovnice".

Upravo na tom stadionu, hrvatska reprezentacija sada igra utakmicu protiv Engleske, a Ivana je svojom objavom i porukom "CROATIA let’s gooo" najavila podršku Hrvatskoj. 

Više od navijačice

Ivana Knöll odavno je prerasla status samo vjerne zgodne navijačice. Nakon što je svjetsku slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a zatim je učvrstila u Katru 2022. gdje su je mediji prozvali "najzgodnijom navijačicom prvenstva", Knöll je svoju popularnost uspješno pretvorila u karijeru. Danas je uspješna poduzetnica, model i DJ-ica koja nastupa pod imenom Knolldoll.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Njezina povezanost s nogometom sada je i poslovne prirode. Nedavno je nastupila kao DJ-ica na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, a njezina prisutnost u Dallasu nije vezana samo uz navijanje. Njezina najnovija objava potvrđuje da je s nestrpljenjem dočekala novo prvenstvo te da su njezina energija i prepoznatljivi modni izričaj spremni još jednom obići svijet i pružiti podršku hrvatskoj reprezentaciji na putu do novog uspjeha.

Ivana KnollDj-icaNavijačicaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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