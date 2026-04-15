Susjedi satima čekali u koloni da se upišu kod liječnice: 'Ovo nije red za prašak za rublje'

Mještani Borovnice u Sloveniji dočekali su novu liječnicu obiteljske medicine, Luciju Galič, koja će zamijeniti liječnicu s koncesijom. Iz doma zdravlja najavljeno je da će upisivati pacijente do 18 sati ili do popunjavanja svih slobodnih mjesta, odnosno kvote od 1348 pacijenata.

Kao što je bilo i očekivano, kvota se popunila znatno ranije. Mještani su satima stajali kako bi se upisali kod liječnice, koja počinje s radom u ispostavi Doma zdravlja Vrhnika u Borovnici, 30-ak kilometara od Ljubljane. Neki su u redu proveli gotovo cijelu noć. Upis je završen nakon nešto više od četiri sata, piše 24ur.com.

Iako je predstavnik instituta oko 11.30 sati objavio da su mjesta popunjena, poručio je da će upisati sve koji su još uvijek stajali pred vratima.

Ravnateljica Doma zdravlja Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj izjavila je ranije za agenciju STA da se red brzo smanjuje. Djelatnici su u prva dva sata, do devet sati, upisali nešto manje od 800 pacijenata. Dodala je kako nitko od pacijenata bivše liječnice s koncesijom ne bi smio ostati bez upisa kod nove liječnice.

Naglasila je da upis novih pacijenata nije bio vezan za pojedinu općinu te da se u Borovnici mogao upisati bilo tko iz okolice tko nema odabranog liječnika. Dugačke redove, međutim, ne pripisuje tome, već "strahu pacijenata da bi mogli izgubiti liječnika".

'Sramota za upravljanje slovenskim zdravstvom'

Neki od mještana bili su ogorčeni situacijom ispred doma zdravlja. "Ovo što se trenutačno događa u Borovnici sramota je za upravljanje slovenskim zdravstvom. Ljudi čekaju od četiri ujutro za upis kod liječnika obiteljske medicine, koji počinje u sedam. Više od tisuću ljudi", komentirao je jedan od onih koji su čekali.

"Kolegica mi je u četiri sata noću javila da je već u redu i da je ondje stotinjak ljudi. U kakvim vremenima živimo da se moramo na ovako ponižavajući način boriti za osnovnu zdravstvenu skrb? Ovo nije red za prašak za pranje rublja i slične potrepštine, kojih u socijalizmu ponekad nije bilo. Ovo je red za nužnu potrebu, osobnog liječnika", kritična je bila druga mještanka.

Napomenula je i da od liječnice, doma zdravlja ili općine nisu dobili nikakve službene informacije, već da su o upisu kod nove liječnice "kružile priče po kafićima".

Nije ovo prvi put da Slovenci satima čekaju ispred bolnice kako bi se upisali. Slični prizori zabilježeni su prije nešto više od tri godine ispred Doma zdravlja Bežigrad, prije dvije godine ispred Doma zdravlja Slovenska Bistrica te prošli mjesec na Vrhniki.

